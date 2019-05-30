Volkswagen удивил мир аудиосистемой с голографическим управлением

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Немецкий автоконцерн Volkswagen на ежегодном фестивале «заряженных» Golf GTI похватстался своей новой разработкой — голографической аудиосистемой. Ее создателт спрятали в багажный отсек.

На ежегодном фестивале «заряженных» хэтчбеков Volkswagen продемонстрировал Volkswagen Golf GTI Aurora, укомплектованный аудиосистемой с голографическим управлением.

Данный автомобиль был создан учениками основного завода, находящегося в Вольфсбурге. Хэтчбек с передним приводом способен развивать мощность до 380 л.с., имеет качественный аэродинамеческий обвес кузова, а также аудиосистему на 3500 ватт, которая находится в багажнике машины. Ради установки данного голографического новшества разработчикам даже пришлось убрать задний диван.

Управление аудиосистемой осуществляется с помощью голограмм, которые появляются в самом багажнике. Всплывающие трехмерные кнопки можно трогать – только так происходит управление системой. Голограмма позволяет переключать песни, включать паузу, регулировать громкость и т.д..

Марк Меллер, глава филиала Volkswagen по разработке запчастей, заявил, что голографическая аудиосистема уже запатентована. Поэтому ее теперь можно производить серийно и устанавливать на разные машины марки. По его словам, на адаптацию машин понадобится некоторое время, поэтому не стоить ждать новшества в каждой машине.

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