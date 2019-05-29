Ученые нашли способ получить кислород на Марсе

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Ученые нашли новый способ, с помощью которого в будущем наверняка удастся генерировать кислород на Марсе.

Марс находится далеко от Земли, поэтому возможность создания кислорода на Красной планете позволила бы сэкономить деньги и усилия, связанные с его перевозкой с нашей планеты.

Исследовательская группа обнаружила эту новую реакцию генерации кислорода, изучая кометы. Большинство из них происходят из далекой области Солнечной системы, известной как Облако Оорта, далеко за пределами орбиты Нептуна. Если орбита кометы приближает ее к Солнцу, тепло начинает отталкивать кометный лед в космос. Последствием такой реакции являются длинные хвосты, которые могут простираться на тысячи миль.

Американские ученые смогли объяснить, как кометы генерируют молекулярный кислород.

Один из уже известных методов — через кинетическую энергию. Сублимирующая комета — это занятая среда, в которой солнечный ветер (постоянный поток частиц, исходящих от солнца) может с большой скоростью толкать плавающие молекулы воды в поверхность кометы. Если на поверхности присутствуют кислородсодержащие соединения, молекулы воды могут поглотить атомы кислорода и произвести молекулярный кислород.

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Исследователи обнаружили, что молекулярный кислород также может быть получен в результате реакций с углекислым газом. Они смоделировали эту реакцию, разбив двуокись углерода в золотую фольгу. Поскольку золотая фольга не может быть окислена, сама по себе она не должна производить молекулярный кислород. Но когда двуокись углерода проникает в фольгу с высокой скоростью, поверхность золота выделяет молекулярный кислород.