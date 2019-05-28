Американские ученые научились выращивать мясо рыб в лабораторных условиях

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Американские исследователи намерены запустить полноценное производство искусственно выращенного мяса рыбы.

На днях в Калифорнии появился стартап BlueNalu. Входящие в его состав ученые объявили, что могут изготавливать мясо морских жителей в своих лабораториях. Данная альтернативная пища создается из клеток живых рыб. При этом, все «рыбы-доноры» остаются живыми.

Американцы рассказали, что для создания искусственного мясо необходимо извлечь клетки, расположенные в мышце живой рыбы. Потом их (клетки) селят в специальную питательную среду. Там они развиваются и быстро размножаются.

Забор клеток осуществляется у живых рыб под анестезией. После процедуры морских жителей выпускают.

В BlueNalu рассказали, что из одного забора можно вырастить миллиарды копий. Поэтому для лабораторного мясного производства не нужно много живых представителей.

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Выращенные и размноженные клетки смешивают со специальной питательной жидкостью – био-чернилом, помогающим придавать форму. Готовый же продукт будет выходить из 3D-принтера. «Напечатать» смогут и морской гребешок, и филе, и моллюсков и т.д.

Ученые считают, что такая еда будет не менее полезной, чем живая рыба. Причина в том, что благодаря клеточному созданию можно обезопасить мясо от разных паразитов, ртути и микропластика.