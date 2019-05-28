Медики назвали главную причину болезней сердца у женщин

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Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, что основной причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин после сорока лет является малоподвижный образ жизни. Таких образом, множество заболеваний сердца можно избежать.

Ученые провели эксперимент, проанализировав данные о здоровье женщин от 40 до 65 лет. Так, у более 50 % испытуемых были диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы разной степени тяжести. Как выяснилось, все эти женщины еще с молодости пренебрегали спортом и физическими упражнениями. Кроме того, в исследуемой возрастной группе практически не было женщин, которые занимались спортом.

Подобные исследования уже проводились ранее и тогда другие эксперты выяснили, что многое еще зависит от питания. Так, четверть испытуемых женщин питались правильно и сбалансированно и процент диагностированных болезней сердца у них был существенно ниже. В частности, женщинам для снижения риска рекомендуется средиземноморская диета. Она основана на большом количестве растительной пищи, изделий из твердых сортов пшеницы, нежирного мяса, рыбы и оливкового масла.