Составлен список лекарств, которые нужно брать в путешествие
Собирая чемоданы в длительное путешествие, необходимо запастись лекарствами. В данном случае лучше перестраховаться.
Следует помнить, что аптечка в дорогу должна собираться под возраст и особенности здоровья каждого путешественника. Для детей необходимы одни медпрепараты, для взрослых – другие, а для пожилых – третьи.
В минимальный набор взрослого путешественника должны входить следующие лекарства:
— обезболивающее средство,
— лекарство для сбивания температуры,
— препарат против расстройства желудка,
— противоаллергическое лекарство,
— противопростудное,
— бинт, а также пластырь,
— антисептическое средство для обработки ран.
В данном случае мы не называем конкретные названия средств, ведь сейчас в аптеках их огромное количество и каждый сможет выбрать то, что ему походить как по свойствам, так и по цене.
Стоит помнить, что не нужно брать из каждой категории десятки средств. К примеру, вполне подойдет один или два вида обезболивающего.
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Если вы отправляетесь на отдых в жаркие страны, запаситесь кремом после загара и средством от ожогов. Для длительной поездки также не лишним будет прихватить с собой средство от укачивания.