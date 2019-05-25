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Составлен список лекарств, которые нужно брать в путешествие

Главная » Последние новости » Здоровье » Составлен список лекарств, которые нужно брать в путешествие
 
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Собирая чемоданы в длительное путешествие, необходимо запастись лекарствами. В данном случае лучше перестраховаться.

Следует помнить, что аптечка в дорогу должна собираться под возраст и особенности здоровья каждого путешественника. Для детей необходимы одни медпрепараты, для взрослых – другие, а для пожилых – третьи.

В минимальный набор взрослого путешественника должны входить следующие лекарства:
— обезболивающее средство,
— лекарство для сбивания температуры,
— препарат против расстройства желудка,
— противоаллергическое лекарство,
— противопростудное,
— бинт, а также пластырь,
— антисептическое средство для обработки ран.

В данном случае мы не называем конкретные названия средств, ведь сейчас в аптеках их огромное количество и каждый сможет выбрать то, что ему походить как по свойствам, так и по цене.

Стоит помнить, что не нужно брать из каждой категории десятки средств. К примеру, вполне подойдет один или два вида обезболивающего.

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Если вы отправляетесь на отдых в жаркие страны, запаситесь кремом после загара и средством от ожогов. Для длительной поездки также не лишним будет прихватить с собой средство от укачивания.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 197

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