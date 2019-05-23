Ученые выяснили, как на Земле появилась вода

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Немецким ученым удалось выяснить, как на Земле появилась вода. Оказалось, происхождение воды на нашей планете неразрывно связано с формированием Луны.

Примерно 4,4 миллиарда лет назад космический объект размером с Марс, известный как Тейя, врезался в Землю и вызвал формирование Луны.

Ученые полагали, что Тейя возникла во внутренней солнечной системе. Однако результаты нового исследования показали, что объект появился из внешней солнечной системы и благодаря ему на Земле появилось достаточное количество воды для поддержания жизни.

Когда солнечная система образовалась около 4,5 миллиардов лет назад, она была устроена таким образом, что сухие материалы поступали из внутренней солнечной системы, а влажные «углеродистые» материалы — из внешней солнечной системы. Поскольку Земля образовалась в сухом внутреннем регионе, довольно удивительно, что на планете существует вода.

Предыдущие исследования показали, что углеродистые материалы, вероятно, принесли воду на Землю, но неизвестно, когда и как это произошло. Согласно публикации, исследовательская группа из Мюнстера использовала изотопы молибдена, чтобы выяснить это.

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Результаты показали, что изотопный состав молибдена Земли находится между составом углеродистых и неуглеродистых метеоритов, что позволяет предположить, что часть молибдена Земли произошла из внешней солнечной системы.

Второй автор доктор Кристоф Буркхардт объяснил, что молибден с более ранних стадий формирования Земли находится в ядре планеты, а молибден в мантии — с более поздних стадий. Исследование показало, что углеродистый материал из внешних областей солнечной системы стал частью Земли поздно.

Кроме того, большая часть молибдена в мантии фактически произошла от протопланеты Тейя. Поскольку огромный кусок молибдена в мантии также исходит из внешней солнечной системы, это говорит о том, что Тейя также произошла из внешней солнечной системы.

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Столкновение между Землей и Тейей не только породило Луну, но и протопланета также доставила достаточно углеродистого материала на Землю, чтобы дать ей весь запас воды.