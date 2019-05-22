На Плутоне нашли скрытый замерзший океан

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В Плутоне многое остается загадкой, но во внешних пределах Солнечной системы его температура значительно ниже уровня замерзания.

Поскольку у карликовой планеты ледяная оболочка, ученым трудно было объяснить, откуда на Плутоне может быть жидкий океан.

Теперь японские и американские ученые считают, что они нашли ответ на этот вопрос. Разгадка в слое газогидратов между замороженной поверхностью и жидким океаном, который разделяет и изолирует эти два региона. Так, изолирующий слой препятствует замерзанию подземной жидкости.

Еще в 2015 году космический корабль НАСА « Новые горизонты» пролетел рядом с Плутоном и сделал снимки, на которых были видны скрытые океаны под эллипсоидальным бассейном, известным как «Спутник Планития».

Узнав о возможном жидком океане, скрывающемся в Плутоне, команда не могла понять, каким образом на замерзшей планете может существовать жидкий океан. Одной из многообещающих гипотез является существование изолирующего слоя газовых гидратов, кристаллические твердые частицы которого сделаны из газа в клетках молекулярной воды.

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С помощью компьютерных технологий ученым удалось смоделировать развитие Плутона с самого начала его существования. В одном сценарии изолирующий слой газогидратов был включен, а в другом — нет.

Результаты были просты: без газовых гидратов жидкий океан полностью замерз бы сотни миллионов лет назад. Однако наличие изолирующего слоя позволяет океану практически не замерзать в течение одного и того же промежутка времени.

По мнению авторов исследования, газ в изоляционном слое, скорее всего, представляет собой метан, который поступает из ядра карликовой планеты. Эта гипотеза совместима с атмосферой Плутона, в которой мало метана и много азота.

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Если в Плутоне возможен изолирующий слой газовых гидратов, он также может потенциально существовать в других замороженных мирах по всей вселенной. Это означает, что вода может присутствовать в большем количестве небесных объектов, чем первоначально предполагалось. Поскольку вода необходима для жизни, новые результаты позволяют исследователям создавать более широкую сеть в поисках инопланетных форм жизни во вселенной.