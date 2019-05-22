Ученые обнаружили изменения в магнитном поле Юпитера (ВИДЕО)
Благодаря космическому кораблю NASA появилась новая информация о газовом гиганте Юпитере.
По словам ученых НАСА, новые показания зонда по магнитному полю Юпитера отличаются от наблюдений прошлых миссий. Это говорит о том, что магнитное поле самой большой планеты в Солнечной системе постепенно меняется.
На космическом корабле использовался прибор, называемый магнитометр, который может генерировать подробную трехмерную карту магнитного поля планеты.
На Земле вековые изменения происходят из-за изменений под поверхностью. В Юпитере ученые считают, что сдвиги в магнитном поле в значительной степени обусловлены глубокими атмосферными или зональными ветрами газового гиганта.
Изменение наиболее очевидно в Большом голубом пятне Юпитера, интенсивном пятне магнитного поля вблизи экватора планеты. Результаты, касающиеся изменения магнитного поля Юпитера, могут также дать ученым новое понимание изменений в магнитном поле Земли.
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В будущем ученые планируют создавать карту планетарной вариации Юпитера по всей планете.
Юнона стартовала с Земли в 2011 году и прибыла на орбиту Юпитера в 2016 году. Миссия космического корабля — составить карту магнитного поля, наблюдать полярные сияния, измерять количество воды и аммиака в глубине его атмосферы.