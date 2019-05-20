Тайна рукописи Войнича XV века раскрыта — ученые

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Рукопись Войнича известна как книга, которую никто не может прочитать, однако академик Бристольского университета утверждает, что взломал неуловимый кодекс. Эта новая теория была встречена со скептицизмом многими средневековыми экспертами мира.

В новой рецензируемой статье, опубликованной в журнале Romance Studies , Джерард Чешир из Бристольского университета показал, что ему удалось найти объяснение языка и системы рукописи рукописи Войнича.

Научный сотрудник предположил, что знаменитая рукопись написана не с помощью кода, как принято считать, а с помощью прото-романского языка, который обычно использовался в средневековые времена. Если это так, рукопись Войнича является единственным известным сохранившимся документом, в котором используется этот потерянный язык.

С тех пор как рукопись, датированную 15 веком, нашли около ста лет назад, так и не нашлось ученых, которые бы смогли ее расшифровать. Так, рукопись Войнича за многие годы была названа самой загадочной книгой в мире.

Ученый Джерард Чешир заявил, что он смог расшифровать рукопись всего за две недели, соединив латеральное мышление и изобретательность.

По его словам, иллюстрированная книга была написана доминиканскими монахинями на острове Кастелло Арагонском для Марии Кастильской, королевы Арагона. Предполагалось, что это будет женский справочник с лекарственными травами, терапевтическими практиками и астрологическими чтениями.

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