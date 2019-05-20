Ученые рассказали, почему большинство снов забываются после пробуждения

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

20.05.2019

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и заборизация Крыма
Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады, Владимир Гройсман подал в оставку,
20.05.2019

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
В своей иннаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады (ВР) и назначении досрочных выборов. Насколько правильным ...
17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...

Последние новости

20.05.2019 г.
22:30 На Харьковщине мужчина в автобусе пытался взорвать пассажиров гранатой (ВИДЕО)
22:00 Стало известно, в каком городе самые высокие зарплаты
21:20 Оказалось, фруктовые соки увеличивают риск ранней смерти
20:58 Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер
20:28 The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США
20:09 Супрун рассказала, как будет работать Минздрав после отставки Гройсмана
20:00 В одном из столичных парков появились кнопки для вызова полиции
19:43 The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент
19:12 США передали ВСУ современные контрбатарейные радары (ФОТО)
18:52 Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)
18:43 В Киеве неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу квалификационной комиссии судей
18:38 Гриценко высказался в поддержку решения Зеленского о роспуске Рады
18:08 Гройсман собирается подать в отставку (ВИДЕО)
17:54 Еврокомиссар подчеркнула безоговорочный приоритет ЕС в отношениях с Украиной
17:47 В Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума
17:13 СБУ пресекла сбыт информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Украины
16:58 В Армении премьер-министр заблокировал все суды страны, - Бутусов
16:29 Королева Британии поздравила Зеленского с инаугурацией
15:56 Зубко советует украинцам не ждать снижения стоимости газа, а двигаться в сторону энергоэффективности
15:41 Google прекращает сотрудничество с Huawei: что ожидает пользователей смартфонов
15:15 Эксперты озвучили, какие машины лучше покупать на вторичном рынке
15:10 Дефективный АПЛ “ЯСЕНЬ” возвращается в док для доработки, - Злой Одессит
15:00 Австралийские ученые подсчитали безопасную для здоровья норму кофе
14:44 В июне украинцев ждут тройные выходные
14:32 ВНО-2019 в Украине: что нужно знать абитуриентам
14:27 Опубликован первый снимок строящейся ракеты Starship от SpaceX (ФОТО)
14:24 В Украину идут дожди и грозы: синоптики предупреждают о резком похолодании
14:17 Трамп заявил, что Пекин "полностью убит тарифами"
14:09 "Напоминает американский аналог": что изменилось в правилах прописки в Украине
14:00 Банки будут возвращать людям украденные мошенниками деньги
13:55 Сегодня вступает в силу отказ от физического эталона килограмма
13:46 Эксперт рассказал, что будет с российскими автомобилями на украинском рынке
13:40 В соответствие с директивами Европейского союза украинцам продлят срок отпуска
13:33 Назван фрукт, который эффективно помогает бороться с лишним весом
13:32 Новый президент пригласил глав фракций обсудить роспуск Рады
13:31 Зеленский получил послание от Трампа
13:18 Ученые выявили неожиданные последствия Чернобыля
12:38 Эксперты назвали признаки шизофрении
12:34 Роспуск Рады: В БПП и Народном фронте комментируют решение нового президента
12:25 США рискуют навсегда потерять важнейшее оружие против подводных лодок противника
12:15 "Эффект безбилетника": Почему война на Донбассе пока не закончится, - эксперт
12:08 Китай модернизирует военно-морской флот - вот как выглядит мощь Поднебесной (ФОТО)
11:51 "Честь имею": Стало известно о еще одной громкой отставке
11:43 Назвали оптимальное время начала рабочего дня
11:02 Во время инаугурации между Зеленским и Ляшко случилась перепалка
10:44 Зеленский распустил Раду
10:43 ЕС сократил «черный список» офшоров
10:42 Зеленский принял присягу
10:40 Кабмин заблокировал отмену национализации ПриватБанка
10:31 Организатор «Евровидения» отреагировал на обвинения в адрес победителя конкурса
10:17 Ирану придет конец в случае войны с США,- Трамп
10:09 Крупнейшие банки вливают миллионы в новую криптовалюту
10:01 В Украине запретили популярный обезболивающий препарат
09:58 Инаугурация Зеленского: Подробности, особенности и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
09:54 Грицак, его заместители и другие чиновники СБУ готовы уйти
09:53 «Заборизация» полуострова: Крымчане продолжают пожинать плоды воссоединения с «родной гаванью»
09:50 Еще один штрих: Тымчук рассказал о реальных целях российской «паспортизации» ОРДЛО
09:46 Будет на связи: Климкин рассказал о "суперовых" разговорах с Зеленским
09:34 Саудовская Аравия и РФ готовят два сценария по нефти
09:14 Украина может больно ударить по РФ
Все новости »

Ученые рассказали, почему большинство снов забываются после пробуждения

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые рассказали, почему большинство снов забываются после пробуждения
 
Печать Отправить на почту

 

 

Некоторые сны кажутся такими реальными и яркими, что, казалось бы, они останутся в голове даже после пробуждения. Однако большинство снов сразу забываются.

Ученые провели исследования, чтобы выяснить, почему одни сновидения запоминаются, а другие исчезают.

Обычно людям снятся сновидения в фазе поверхностного сна. Эту часть цикла сна иногда называют десинхронизированным сном, поскольку он имитирует признаки бодрствования. Некоторые люди могут проснуться именно в этой фазе, и тогда шанс запомнить сновидение достаточно высоки. Однако большинство людей из легкой фазы сна переходят в более глубокую, и тогда сновидение не отложится в памяти.

Другим фактором является содержание сновидения. Ученые утверждают, что бессмысленные хаотичные сновидения и смешанные образы намного сложнее понять и, следовательно, труднее запомнить. А вот сны с четкой структурой, скорее всего, будут сохранены в уме.

Исследователи рассказали, как запомнить сны легче всего. Сразу после пробуждения рекомендуется спокойно полежать некоторое время, не открывая глаз, и попытаться вспомнить и запомнить свои сны.

Читайте: Медики рассказали, почему немеют руки во время сна


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 509

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)
Новый президент пригласил глав фракций обсудить роспуск Рады
Роспуск Рады: В БПП и Народном фронте комментируют решение нового президента
Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)Новый президент пригласил глав фракций обсудить роспуск РадыРоспуск Рады: В БПП и Народном фронте комментируют решение нового президента
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Все статьи


Читайте также

Медики рассказали, почему немеют руки во время сна
 Меньше гаджетов - больше спорта!: ВОЗ опубликовала новые рекомендации по физической активности для детей
Стало известно, почему нельзя засыпать под работающий телевизор
 ТОП-5 советов для быстрого засыпания
Определено главное правило качественного сна
 Создали умную пижаму, которая помогает спать
Стало известно, какие сны предвещают скорую смерть
 Ученые рассказали, полезен ли дополнительный сон

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-12 «Ураган»
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Бронетранспортер Type 96 (Япония)
Вся армия    >>

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Персоны

Геннадий
БУТКЕВИЧ
Вадим
РАБИНОВИЧ
Павел
РОЗЕНКО
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 