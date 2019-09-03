Неожиданно: ложь полезна для мозга детей

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Недавно ученые сделали сенсационное открытие: ложь улучшает работу головного мозга. Чем раньше дети начинают это делать, тем лучше.

Удивительно, но именно ложь развивает когнитивные способности. Маленькие врунишки будут быстрее развиваться своих сверстников, информирует enovosty.com/news.

Такой вывод сделала группа международных экспертов из Канады, Китая, США и Сингапура. Для этого было проведено исследование, в котором участвовали 43 ребенка возрастом 3 года.

Детей условно поделили на группы: врунишки и правдолюбы. Потом они играли в игру. Суть такая — ребенок прячет конфету в одной руке, а взрослый угадывает, в какой именно. После этого дети общались с психологами. В результате, те которые говорили неправду, лучше понимали намерения других людей, чем те, которые этого не делали.