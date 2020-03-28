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Люкс-карантин: Как украинская элита выгрызала vip-палаты в киевских больницах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Люкс-карантин: Как украинская элита выгрызала vip-палаты в киевских больницах (ВИДЕО)
 
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Соцсети взорвал опубликованный журналистами документ киевской мерии, согласно которому медицинские учреждения обязаны предоставить вип пациентам, украинской элите, лакшери палаты площадью не менее 13 кв. метров с тонированными окнами, персональный резерв лекарств, по одной медицинской бригаде в составе 4 человек и, что лично мне понравилось больше всего, круглосуточное дежурство и, чтобы ни на кого не отвлекались. Вот какой карантит для избраных в условия пандемии коронавируса в мире и Украине.

Люкс-карантин: Как украинская элита выгрызала vip-палаты в киевских больницах (ВИДЕО)

Стране безусловно важно сохранить лучших из лучших и самых достойный своих граждан. Остальным надо сидеть дома, пить парацетамол и ждать, когда станет невыносимо плохо, чтобы было моральное право вызвать бригаду скорой помощи. Которая еще не факт, что приедет. , информирует enovosty.com/news.

Ещё недавно украинцы в соцсетях ликовали от того факта, что теперь нашим чиновниками и вип-персонам придётся на своей шкуре испытать все прелести многократно «отреформированной», в разных формах, отечественной медицины.

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Но, нет. Видимо градация граждан страны на более ценных, и тех, кому можно тихо умирать дома, все же есть. Что интересно во всем этом жутком треше, так это то, что десятилетиями разворовывая эту несчастную страну, доведя медицину до состояния полного и неминуемого краха и разрухи, теперь, у власть имущих хватает совести требовать: отдельных боксов с комнатками для охраны, затемнённых окон, чтобы не видеть уличных кошмаров, кондиционирования привозным альпийским горным воздухом, индивидуальных врачебных бригад, мишленовской ресторанной пищи и обязательных розовощеких массажисток в ассортименте.

После обнародования в соц сетях документа с предписаниями медикам, как себя вести с особо ценными гражданами, тут же появилась реакция официальных лиц. Мэр Киева Виталий Кличко отрапортовал, что документа такого нет и это происки врагов. Затем последовал комментарий зама Кличко — Николая Поворозника, который заявил, что эти палаты обустраиваются вовсе не для вип-персон, а для лечения заключенных… Вона оно как! Потом, видимо подумав, что народ не такой тупой, Кличко сообщил, что Зеленский лично его заверил, что vip-палат для элиты в столице не буде.

Что интересно и знаково в этой истории. Это то, что именно наши випы стали первыми вестниками прихода апокалипсиса.Смелые и отважные они ринулись на заснеженные просторы Куршавеля отпраздновать 8 марта. Как раз в разгар бушующей в Европе эпидемии коррнавируса. Не жалея живота своего, веселились эти смелые и бесстрашные люди. Лакшери жизнь она такая. Суровая. И порой беспощадная …к здравому смыслу.

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В составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский, Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле экс-глава ОП Андрей Богдан и это далеко не все.

И вот у меня в связи с этим вопрос, конечно риторический. А справедливо ли это, что те, кто годами выхолащивал эту страну, теперь претендует на особое положение?

А где были и чем думали наши властьимущие и правоохранительные органы, когда уже во время эпидемии, опустошались гос резервы, продавая респираторы, маски, перчатки, костюмы спецзащиты, оставляя страну и, что аморальней всего, врачей без элементарной защиты, понимая, что прежде всего на передовой пострадают они.

А теперь, чтобы понимать масштабы бедствия, вот цифры: за январь-февраль 2020 года из Украины вывезли медицинских товаров на сумму 15,2 млн. долларов. Тут и респираторы, и медицинские маски, и перчатки и дезинфекторы и спец костюмы для мед персонала.

Эти люди, по сути, лишили нас с вами возможности защитить себя и свои семьи, а медицинских работников по всей стране, оставили без элементарной защиты, предоставляя им право шить маски из марли и выдавая один защитный костюм на всю больницу. Кто наказан? Кто понёс ответственность? Ответ- НИКТО!

Правда, после нашего прошлого сюжета про вывоз масок в Испанию, на следующий день, киевская прокуратура возбудила уголовное дело против киевской таможни, так как поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей. А САП занялась экс-премьером Гончаруком, которому вменяют служебную халатность из-за массового вывоза масок за рубеж.

И еще один очень интересный факт. Госрезерв. В Китае, например, это крупнейшая в мире современная система резервирования и обеспечения самыми необходимыми продуктами и товарами на случай чрезвычайных ситуаций. Китай задействовал Госрезерв при обеспечении образцово-показательных мер по борьбе со вспышкой коронавируса.

Наш госрезерв возглавляет Ярослав Погорелый, хороший знакомый нашего Президента и олигарха Коломойского. Хотелось бы озвучить очень интересный список утилизированных медицинских товаров за прошлый год этим ведомством:

— антисептический раствор – 5 тыс. литров;

— дезинфекционные средства – 20 тыс. килограмм;

— шприцы – более 1 млн штук и много другого

Безусловно, это может быть «беспочвенным подозрением», а списание именно таких интересных медицинских товаров накануне вспышки атипичной пневмонии и пандемии коронавируса «простым совпадением». Но знаете что, все это можно было бы в очередной раз проглотить, если бы не трагизм ситуации, которая еще только грядёт.

Особо цинично это выглядит в условиях, когда пандемия охватывает все больше стран и медицина европейских держав падает перед напором массового наплыва пациентов. Что говорить о нашей? Вы только вдумайтесь. Сегодня мэр Кличко честно признался, что Киев может справиться одновременно не более чем четырехстами тяжелыми пациентами.

А тем временем, количество инфицированных на COVID 19 катасрофически растёт, с каждым новым случаем заражения, демонстрируя не готовность нашей системы. И мы с вами не в силах противостоять. Но мы можем, каждый для себя и своих семей, сделать только одно!

Оставайтесь дома, без надобности не выходите! Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сейчас каждый из нас должен это понять. Жёсткий карантин и соблюдение элементарных правил безопасности даст шанс каждому из нас уцелеть и пройти это испытание с наименьшими потерями.

Берегите себя и будьте здоровы!


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 575

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