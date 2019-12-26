Google обнародовал самые популярные запросы о здоровье в 2019 году

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Поисковик Google проанализировал запросы, связанные со здоровьем. Оказалось, в 2019 году люди чаще всего интересовались, как снизить давление.

Google назвал самые популярные в уходящем году запросы о здоровье. Отметим, поисковик анализировал, главным образом, англоязычную аудиторию, информирует enovosty.com/news.

Самым популярным вопросом оказался «Как снизить артериальное давление». Людям предлагалось уменьшить потребление натрия и алкоголя, бороться с лишним весом и вести более активный образ жизни. Напомним, употреблять лекарства от гипертонии рекомендуется только после консультации с врачом.

Интерес у интернет-пользователей в 2019 году вызывала и кето-диета. Отметим, что в данном случае рацион содержит много жиров. Первоначально диета создавалась для профилактики эпилептических приступов у детей. Сейчас же многие начали применять ее для похудения.

Также популярными были запросы об икоте. Люди искали, как избавиться от приступа, а также читали о причинах их возникновения.

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Востребованным оказался и запрос, как долго длится грипп. Google информировал пользователей, что без осложнений заболевание проходит приблизительно через неделю.

Многие спрашивали у поисковика и о причинах возникновения камней в почках, вирусе папилломы человека, о способе снижения уровня холестерина, а также о длительности выведения алкоголя из организма.