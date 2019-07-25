Почему утром нужно пить горячую воду — специалисты

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Согласно мнению специалистов, секретом вечной молодости считается именно… горячая вода.

Не кипяток, не теплая, а вода температуры 40–45 градусов. При этом, худшее, что может сделать человек для своего организма — это пить по утрам холодную воду или напитки со льдом, информирует enovosty.com/news.

Тибетские врачи уверены, что стакан горячей воды с утра натощак продлевает жизнь на 10 лет. Согласно тибетской медицине, горячая вода заглушает элемент огня в желудке и убивает микробов, скопившихся в нём за ночь. В Китае с детства учат детей выпивать перед едой подогретую воду. Даже в кафе и ресторане, прежде чем принести клиенту заказ, ему подают чашку горячей воды.

Аюрведа утверждает, что стакан теплой воды после пробуждения поможет избавиться от мигрени, повышенного давления, анемии, ожирения, артрита и других болезней.

В свою очередь, от холодной воды организм не пробуждается, а испытывает шок и включает сигналы, направленные на подогрев воды до оптимальной температуры — внутренней температуры тела.

Благодаря стакану горячей воды с утра налаживается обмен веществ, очищается кровь и усиливаются процессы детоксикации тела через кожные покровы, почки и лимфатическую систему. Улучшается отток желчи, организм плавно просыпается, а пищеварительная система запускается очень мягко, без шока и перегрузок.

Результатом такой простой ежедневной утренней процедуры будет ровная, чистая кожа, снижение веса без каких-либо усилий и нормализация артериального давления.

Не нужно кипятить воду — при кипячении вода теряет часть энергии и полезных свойств, лучше подогревать каждое утро чашку воды и выпивать медленно, мелкими глотками.

Не спешите завтракать, подождите с приемом пищи около 20 минут. А чтобы увидеть результат, попробуйте это сделать уже сегодня.

Первые симптомы обезвоживания наступают, когда человек теряет всего 1-2% влаги из организма. Пока мы не восполним эту потерю, будем чувствовать себя плохо.

Если вы прислушаетесь к организму, вы сами поймете, когда надо пить. Так устроен наш организм. Не нужно играть на опережение и пить воду в надежде, что так вы обезопасите себя от обезвоживания на будущее. Ведь присутствие в организме большего количества воды, как и малого, неблагоприятно для многих органов и систем, — утверждают специалисты.

В летнее и жаркое время рекомендуется пить не менее 2 литров воды в день.