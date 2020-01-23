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Ученые: Источником нового китайского коронавируса могли быть рептилии

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Источником нового китайского коронавируса могли быть рептилии
 
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Китайские ученые уверяют, что нашли ближайших предков опасного вируса, разбушевавшегося в Поднебесной.

В журнале Journal of Medical Virology появилась новая статья от китайских исследователей. В ней сказано, что коронавирус мутировал в организме змей. Именно эти рептилии стали звеном к тому, чтобы болезнь начала распространяться и на людей, информирует enovosty.com/news.

Биологи под руководством профессора Сингуана Ли (Xingguang Li) из Уханьского университета биоинженерии проанализировали геномы нового коронавируса 2019-nCoV. Они также сравнивали их с уже известными вирусами. В итоге, им удалось выдвинуть свою версию развития событий.

Ученые считают, что коронавирусом змей заразили летучие мыши. В теле рептилий два корронавируса поменялись участками и возникла гибридная болезнь, способная передаваться людям. По мнению исследователей, вирус появилась еще два года назад, но только в 2019 добрался до людей.

Предполагается, что предками 2019-nCoV могли быть китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт. Именно эти рептилии продавали на рынке в Ухане.

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Если предположение биологов подтвердится, то это станет первым случаем в истории, когда подобный вирус распространяется на людей от рептилий.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 124

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