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Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу

Главная » Последние новости » Здоровье » Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу
 
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Духовный лидер тибетских буддистов дал свои рекомендации по борьбе с китайским коронавирусом.

Слова Далай-ламы цитирует фонд «Сохраним Тибет». Он сказал, что буддистам следует как можно чаще читать мантру Тары, чтобы избежать заражения смертельным вирусом.

Считается, что определенная последовательность звуков и слов во время чтения этой мантры может оказывать благотворное воздействие на человека.

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Он поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — говорится в сообщении.

К Таре в буддизме обращаются как к воплощению всех просветлённых, как к утешительнице и защитнице, быстро отзывающейся на просьбу о помощи, как к покровительствующему божеству, проявляющему ко всем существам сострадание и любовь, сравнимые с заботой матери о своих детях.

Человек, начитывающий мантру Тары, побеждает всех демонов, уничтожает препятствия и достигает исполнения желаний. Буддистские монахи считают, что когда человек моргает, за то время, пока его глаза закрыты, Тара успевает тысячу раз облететь вокруг земли, поэтому она успевает помочь каждому, кто её об этом попросит.

Звуки мантры Тары способны помочь всем жителям Земли, а не только последователям буддизма.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае у более чем 11 тысяч человек во всех регионах страны. Его жертвами стали 259 человек, еще 243 были выписаны из больниц. За пределами Китая заболели более 100 человек.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 4805

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