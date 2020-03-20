Виталий Кличко: Киевляне смогут делать экспресс-диагностику на коронавирус на дому (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Виталий Кличко: Киевляне смогут делать экспресс-диагностику на коронавирус на дому (ВИДЕО) Виталий Кличко: Киевляне смогут делать экспресс-диагностику на коронавирус на дому (ВИДЕО)

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Коронавирус в Киев. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и рассказал, какие шаги предпринимает местная власть для предотвращения распространения коронавируса, а также сообщил, что отныне экспресс-тесты могут быть назначены семейными врачами и проводиться на дому.

Кличко сообщил, что местная власть закупила и распределила среди семейных врачей Киева экспресс-тесты по диагностике на коронавирус. В случае возникновения симптомов и соответствующего анамнеза, семейный врач может провести тестирование прямо на дому у пациента. , информирует enovosty.com/news.

Кроме, того местная власть закупила у украинских производителей и заказала за рубежом большое количество медицинских масок и дезинфекторов, которые в ближайшее время появятся в свободном доступе в аптеках столицы.

Также Кличко рассказал, что на сегодня в Киеве уже есть в наличии 300 аппаратов ИВЛ, кроме того мэрия заказала дополнительное количество этих жизненно важных аппаратов.

Виталий Кличко в своём видеообращении призвал граждан столицы не выходить из дому без крайней надобности, поскольку общественный транспорт призван в первую очередь развозить людей, которые сегодня находится на передовой борьбы с вирусом, и без которых жизнедеятельность Киева будет невозможна. Это медики, провизоры, полицейские, сотрудники предприятий, которые обеспечивают столицу всем необходимым.

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Коме того, мэрия запустила дополнительное количество маршруток и пересмотрела целый ряд уже существующих маршрутов, с тем, чтобы сделать передвижение по городу в отсутствии метро комфортным. Но, как констатировал мэр, в транспорте по прежнему огромное количество людей, что автоматически существенно повышает риски заражения коронавирусом.

Мэр предостерёг людей, в первую очередь пенсионеров, от легкомысленного отношения к карантину, приведя в пример страны Европы, которые сейчас пожинают плоды своего безответственного поведения.