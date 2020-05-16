Медучреждения сообщают не о всех случаях заражения медиков на COVID-19, — Ляшко
Руководство медицинских учреждений не всегда подает достоверную информацию относительно количества заболевших на коронавирусную инфекцию медицинских работников, - убежден Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ляшко полагает, что статистика относительно заболевших на COVID-19 медиков не соответствует действительности и в реальности их существенно больше. , информирует enovosty.com/news.
По словам Главного санитарного врача, все случаи заражения медработников должны расследоваться Государственной службой по вопросам труда, которая проводит расследование причин инфицирования.
На сегодняшний день, расследование завершено только в десяти случаях. При этом в семи случаях установлена связь между профессиональной деятельностью и заболеванием.
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Сейчас, согласно официальной статистике, в Украине подтверждено более 3 тысяч случаев заражения на COVID-19 среди медицинских работников, а вот руководители медицинских учреждений сообщили только о каждом втором таком случае, — подчеркнул Ляшко.