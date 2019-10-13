Найден микроб, который передает устойчивость к антибиотикам другим микроорганизмам

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Устойчивость к антибиотикам быстро распространяется по всему миру. Ученые выявили организм, который передает свою резистентность другим бактериям

В июне 2012 года 35-летний мужчина из Сан-Паулу попал больнице. Наряду с диагнозом рак кожи, ему диагностировали смертельную бактериальную инфекцию. Мужчина прошел курс химиотерапии и антибиотиков, но через месяц болезнь вернулась., информирует enovosty.com/news.

Пациент заразился хорошо известным супермикробом MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). Врачи назначили ему один из антибиотиков «последней линии защиты», мощное соединение ванкомицина. Этот штамм MRSA изначально не обладал естественной защитой от ванкомицина, но к августу того же года стал устойчивым, что сделало лечение абсолютно неэффективным.

Позже ученые обнаружили, что вместо того, чтобы приобретать невосприимчивость к антибиотикам посредством простой мутации, MRSA каким-то образом получил огромный кусок новой ДНК. В этой цепочке нового генетического кода были инструкции для белков, защищающих бактерии от воздействия эффективного ранее антибиотика.

Возьмем Enterococcus faecalis. Это одна из наших «хороших бактерий»), которая живет в нашем кишечнике, не причиняя вреда. Наш пищеварительный тракт — это своеобразный “улей” микробной активности, в котором обитают триллионы одноклеточных организмов. Так называемый микробиом невероятно важен для поддержания здорового кишечника человека и помогает подавлять зловредные бактерии в организме.

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Антибиотики, которые мы принимаем при болезни, без разбора уничтожают все бактерии, иногда очищая кишечный микробиом от многих полезных обитателей. Но болезнетворные бактерии изначально оснащены арсеналом механизмов естественной резистентности в своей ДНК, что часто позволяет им выживать.

Обмен информацией

Бактерии могут обмениваться информацией с помощью ДНК-закодированных инструкций. Это называется горизонтальным переносом генов, когда копии ДНК перемещаются из одной клетки в другую. К сожалению, E. faecalis и некоторые другие бактерии также имеют все механизмы для обмена информацией, которая позволяет им выживать при приеме антибиотиков.

Но faecalis пошла еще дальше в своем эволюционном пути, став одним из главных “продавцов” устойчивости к антибиотикам. Одним из защитных механизмов, используемых бактериями для защиты от нежелательного генетического кода, является система CRISPR-cas9, которую ученые также используют для редактирования ДНК. Эта система возникла как средство, позволяющее бактериям разрезать вирусную ДНК на кусочки, прежде чем они причинят им вред.

Faecalis когда-то также содержала систему CRISPR-cas9, но, что удивительно, пожертвовала своим защитным механизмом, чтобы всякая ДНК могла проникать и оставаться в стенках клетки. Это была рискованная стратегия, но в конечном итоге она оказалась полезной, поскольку открыла для бактерий механизмы для приобретения, а затем передачи участков генетического кода. Именно благодаря этой схеме «забрать-и-передать» бактерии становятся резистентными к антибиотикам.

Антибиотики играют важнейшую роль в современной медицине. Они используются для лечения инфекционных заболеваний, назначаются превентивно после операции и способствуют увеличению средней продолжительности жизни в среднем на 20 лет по всему миру. Это делает борьбу с устойчивостью к антибиотикам одной из самых актуальных проблем, с которыми сталкиваются врачи. Тем не менее, бактерии, такие как E. faecalis, как обнаружили ученые, способны обмениваться участками генетического кода и вырабатывать резистентность к антибиотикам.