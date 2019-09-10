Ученые объяснили, чем левши отличаются от правшей
Ученые Оксфордского университета выяснили, что отличает левшей от правшей.
Такой вывод сделали специалисты после эксперимента, в котором принимало участие 400 тысяч добровольцев. Отметим, что из них 38 тысяч человек были левшами, информирует enovosty.com/news.
В ходе исследования эксперты провели компьютерную томографию. Они изучали геномы людей, и на основе этого сделали выводы. Оказывается, все-таки существует разница между левшами и правшами по некоторым критериям.
У левшей отличается расположение некоторых генов, а также у них сильнее связь между речевыми центрами полушарий.
Отметим, что людей, которые пишут правой рукой, почти 90 процентов. А вот среди животных баланс между правшами и левшами сохраняется.
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