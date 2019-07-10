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Назвали возраст, в котором лучше стать мамой

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали возраст, в котором лучше стать мамой
 
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Ученые из Британии выяснили, какой возраст идеальный для рождения ребенка.

Медики говорят, что женский организм готовый к зачатию, как только начинается менструация, информирует enovosty.com/news.

Но, если смотреть на все факторы, то идеальным возрастом для зачатия считается с 20 до 35 лет.

Ученые отмечают, что после 35 лет существует больший риск развития разных хромосомных нарушений, а также оплодотворения нескольких яйцеклеток.

Врачи рекомендуют женщинам после 35 лет уделять своему здоровью больше времени и быть внимательными к разным сигналам организма. Также существует вероятность того, что процесс восстановления после родов будет длительней.

Читайте: Медики рассказали о возрасте, с которого нужно проводить маммографию


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 579

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