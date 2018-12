Маколей Калкін знявся в Google-короткометражці «Один вдома» (ВІДЕО)

Компанія Google запросила Маколея Калкіна знятися в рекламному ролику сервісу Assistant. У відео використані мегапопулярні сцени з комедії «Один вдома».

За задумом Google, Маколей Калкін повинен «повернутися в минуле» і знову стати маленьким Кевіном, інформують Економічні новини.

І 38-річному акторові це вдалося. Калкін виявився в першій частині фільму «Один вдома». Однак у новій версії він не може обійтися без Google Assistant. З його допомогою Кевін здійснює майже всі домашні справи.

У Goоgle-версії «Один вдома» житло МакКалістеров перетворюється в «розумний дім». Протягом відеоролика Маколей Калкін за допомогою гаджетів замовляє гель для гоління, регулює температуру в кімнатах і приймає доставку від рознощика піци.

Шанувальники маленького Кевіна в захваті від нового ролика за участю Калкіна. Всього за день відео переглянуло понад 5 млн інтернет-користувачів.

Додамо, що на відеохостингу YouTube ролик під назвою «Home Alone Again with the Google Assistant» був опублікований 19 грудня 2018 року.

Довідка. Комедійний фільм «Один вдома» вперше вийшов на екрани в 1990 році. Він настільки сподобався глядачам, що став обов'язковим атрибутом новорічних свят майже кожної сім'ї. До того ж, видання The Huffington Post, Thrillist, Empire і CinemaBlend офіційно визнали історію про МакКалістеров одним з кращих різдвяних фільмів усіх часів.