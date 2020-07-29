США перевели свои войска в Персидском заливе в состояние боевой готовности, — Reuters

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США перевели свои войска в Персидском заливе в состояние боевой готовности на фоне растущей угрозы со стороны Ирана

В заявлении Центрального командования вооруженных сил США говорится, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах были переведены в состояние повышенной готовности на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Революционная гвардия Ирана начала проводить военные учения в Персидском заливе. Спутниковые снимки, опубликованные в понедельник, показали, что Иран переместил макет авианосца США в пролив для использования в качестве мишени.

Пресс-секретарь 5-го военно-морского флота США, находящегося в Бахрейне, Ребекка Ребарич, заявила, что вооруженные силы США «всегда следят за этим видом безответственного и безрассудного поведения Ирана вблизи оживленных международных водных путей».