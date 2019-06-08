К Земле летит большой астероид

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К нашей планете приближается астероид под названием 2006 QV89. Максимальное сближение с Землей произойдет 9 сентября. Данное космическое тело признано учеными четвертым в рейтинге наиболее опасных космических объектов.

Европейское космическое агентство обнародовало список наиболее опасных космических тел. На четвертом месте расположился астероид 2006 QV89, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на довольно высокую позицию данного тела в рейтинге, ученые оценивают вероятность его столкновения с нашей планете соотношением 1 : 7 000. По подсчетам астрофизиков, астероид пролетит мимо Земли. Расстояние между планетой и движущимся объектом составит 7 млн километров.

Согласно информации Европейского космического агентства, на максимальное расстояние 2006 QV89 подлетит к нам 9 сентября текущего года.

Справка. Данный астероид был обнаружен учеными 26 августа 2006 года. Именно из-за года обнаружения он и получил часть своего имени.

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Столкновения астероидов с планетой – довольно редкое явление. Однако все же бывали случаи. Так, в 1908 году из-за падения метеора была уничтожено 2 тыс. кв. км леса в России.