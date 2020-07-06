В Турции провели испытания новейшей крылатой противокорабельной ракеты ATMACA

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Власти решили передать турецкой армии отечественную противокорабельную крылатую ракету ATMACA после того, как она нанесла удар по морской цели на расстоянии 200 км во время последних испытаний на дальние расстояния в субботу.

Об этом сообщил в Твиттере глава Президентства оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир, информирует enovosty.com/news.

«На этот раз ATMACA пролетела большое расстояние. Она успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии более 200 километров, и готова войти в инвентарь оружия турецких военных», — написал Демир на своей странице в Twitter. Это третье успешное испытание ракеты и самое длинное по дальности.

Последний тест проводился с сухопутной платформы. В ходе более ранних испытаний на движущейся платформе в ноябре 2019 года военно-морские силы Турции провели первый испытательный пуск в Черном море с корвета TCG Kinaliada.

Сопровождающее видео показало, что ракета, запущенная с приподнятой морской платформы, быстро достигла вертикального крейсерского полета и была направлена ​​на то, чтобы поразить цель с высокой точностью. Видео также показало процесс производства ракеты.

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Ракета предлагает коррекцию в середине курса, а ее система наведения защищена от заклинивания — функция, которая размещает ее на той же полке, что и новейшие противокорабельные ракеты европейского и американского производства. Другие ее аналоги — индийский BrahMos и российский P-800 Oniks / Yakhont.

Находясь в разработке с 2009 года, ATMACA завершила испытания в ноябре 2018 года. Соглашение о ее серийном производстве было подписано между SSB и производителем Roketsan в 2018 году. Система управления запуском ракеты была разработана турецкой фирмой оборонной электроники ASELSAN, в то время как система управления огнем была разработана командованием Турецкого военно-морского исследовательского центра (ArMerKom).

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ATMACA может быть запущена из неподвижных или движущихся целей, таких как корабли. Она имеет дальность действия до 250 километров, парит низко над водой и может достигать цели как в линейной, так и в вертикальной плоскости. С этой функцией ракета может достигать большей высоты, когда она приближается к цели и приземляется на целевом корабле непосредственно сверху, согласно информации, предоставленной Roketsan.

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Источник: Defenseworld