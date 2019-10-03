NASA с помощью огромного «воздушного шара» отправило на край атмосферы новый телескоп

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Космическое агентство NASA планирует найти новые планеты, похожие на Землю. Делать это специалисты будут с помощью нового телескопа, запущенного на край атмосферы гелиевым аэростатом.

На высоту 38,1 км ученые запустили новый мощный телескоп под названием PICTURE-C. К своей орбите он добрался благодаря большому воздушному шару – гелиевому аэростату. Размер летающего устройства был приблизительно таким, как футбольное поле, информирует enovosty.com/news.

Такой габаритный «воздушный шар» понадобился специалистам из-за того, что и сам телескоп довольно большой. Ширина аппарата составляет 0,9 метра, а длина 4,3 метра. Вес телескопа равен 680 килограммам.

PICTURE-C будет собирать информацию на краю земной атмосферы. Именно там он получит довольно четкий обзор космического пространства. После сбора информации телескоп спустится на Землю на огромном парашюте.

На данный момент в Сеть просочилась информация, что проект обошелся NASA в 5,6 млн долларов.

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