В США испытали новую дистанционно пилотируемую авиационную систему MQ-9B SeaGuardian.

Главная » Последние новости » Новости технологий » В США испытали новую дистанционно пилотируемую авиационную систему MQ-9B SeaGuardian. В США испытали новую дистанционно пилотируемую авиационную систему MQ-9B SeaGuardian.

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11 сентября компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA ‑ ASI) завершила серию морских испытательных полетов над морскими коридорами у побережья Южной Калифорнии с использованием дистанционно пилотируемой авиационной системы (RPAS) MQ-9B SeaGuardian.

Это был первый MQ-9B, сконфигурированный для операций наблюдения на открытой воде, и он служил для демонстрации возможностей MQ-9B в морской среде, говорится в заявлении компании в понедельник.

«Дебют SeaGuardian продемонстрировал постоянную ситуационную осведомленность в морской сфере для наших клиентов», — сказал Линден Блю, генеральный директор GA-ASI.

SeaGuardian — это MQ-9B SkyGuardian, сконфигурированный для морских миссий ISR.

Испытательный полет в Южной Калифорнии продемонстрировал, как SeaGuardian можно использовать для различных морских миссий, включая поиски на поверхности, поиски под водой, прибрежное наблюдение, борьбу с пиратством и спасательные операции. MQ-9B способен работать в любых погодных условиях и соответствует стандарту STANAG 4671 (стандарт сертификации летной годности НАТО для БПЛА). Эта функция, наряду с проверенным в эксплуатации радаром предотвращения столкновений, позволяет гибко выполнять полеты в гражданском (включая ИКАО) воздушном пространстве.

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Бортовые датчики самолета включают радар с синтезированной апертурой (SAR) GA-ASI Lynx, радар Raytheon Intelligence & Space SeaVue Expanded Mission Capability (XMC), разведывательную и космическую мультиспектральную систему наведения Raytheon, систему электронной поддержки Leonardo (ESM) / Электронный интеллект (ELINT) SAGE 750, систему автоматической идентификации Shine Micro (AIS), приемник ультразвукового буя Ultra и процессор гидроакустического буя General Dynamics Mission Systems-Canada.

Источник: Defenseworld