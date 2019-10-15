Искусственный интеллект создал новый материал

Главная » Последние новости » Новости технологий » Искусственный интеллект создал новый материал Искусственный интеллект создал новый материал

Закрыть Отправить

Искусственный интеллект создал то, что до сих пор в природе не существовало.

Специалисты Калифорнийского технологического института получили новый ранее неизвестный материал благодаря искусственному интеллекту. Виртуальный помощник создал вещество с первой попытки, информирует enovosty.com/news.

Ученые считают, что искусственный интеллект — уникальный. Ведь он может без подготовки произвести что-то новое, в то время как для человека необходим опыт, пробы и ошибки.

В Калифорнийском институте, чтобы не проводить предварительные многочисленные эксперименты, привлекли к созданию нового материала виртуального помощника. Используя машинное обучение, искусственный интеллект смог спрогнозировать особенности будущего вещества, а также запрограммировать его структуру.

В ходе работы ученые получили неизвестный до сих пор материал. Он обладает повышенной сжимаемостью и прочностью.

Читайте: Ученые создали материал, который очищает светом грязную воду

Исследователи уже долгое время пытались создать нечто подобное. Специалисты считают, что для человечества такое вещество стало бы незаменимым. К примеру, можно было создать велосипед, помещающийся в сумку.

В будущем специалисты будут оттачивать мастерство искусственного интеллекта, а пока они считают важным не столь новосозданный материал, как саму возможность появления новых веществ.