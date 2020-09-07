В США успешно прошли испытания робота-патрульного Ghost Robotics (ФОТО)

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В США успешно прошли испытания робота-патрульного Ghost Robotics Vision 60

В Неваде на авиационной базе ВВС США Неллис успешно прошли испытания экспериментальной модели робота-патрульного Ghost Robotics Vision 60, разработанного компанией Ghost Robotics, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что испытания прототипа происходили в рамках военных учений по координации между составными элементами инновационной системы боевого наблюдения и управления — Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS).

Робот-патрульный Ghost Robotics Vision 60 оснащен высокочувствительными PTZ камерами видимого и теплового излучения.

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Робот-патрульный Ghost Robotics может функционировать автономно или в составе команды. Ghost Robotics оснащен новейшим механизмом «отпугивания нарушителей».