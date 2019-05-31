Неандертальцы вымерли из-за бесплодия женщин

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Исследователи из Франции выдвинули новую гипотезу о том, как вымерли неандертальцы. Их новое исследование предполагает, что неандертальцы, возможно, исчезли из-за небольшого снижения уровня рождаемости.

Неандертальцы, самые близкие вымершие родственники современных людей, исчезли около 40 тыс. лет назад, информирует enovosty.com/news.

Ученые, однако, долго обсуждали, что действительно могло их убить. Долгое время считалось, что виноваты неандертальцы и Homo sapiens, но генетический анализ показал, что взаимодействие между этими двумя видами не было жестоким, и даже скрещивание имело место.

Французские ученые создали компьютерные модели, которые исследовали, как популяция вымерших видов может уменьшаться и вымирать со временем в ответ на ряд факторов, которые включают в себя эпидемии, войны, снижение рождаемости и выживаемости.

Результаты показали, что исчезновение неандертальцев произошло не из-за катастрофического события.

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Компьютерные модели, предполагающие, что современные люди убивали неандертальцев непосредственно во время войны или косвенно через эпидемию, показали, что эти факторы могли бы уничтожить неандертальцев быстрее.

Исследователи обнаружили, что наиболее правдоподобным объяснением является небольшое снижение уровня рождаемости.

Компьютерные модели показали, что вымирание неандертальцев стало возможным в течение 10 000 лет, когда уровень рождаемости среди молодых неандертальцев снизился на 2,7%. Вымирание стало возможным в течение 4000 лет, когда в той же группе наблюдалось снижение уровня рождаемости на 8 процентов.

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Исчезновение неандертальцев, вероятно, произошло из-за небольшого снижения рождаемости среди самых молодых женщин.