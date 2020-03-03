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«Есть похоронные вагоны, идущие через границу из восточной Украины в Россию» — постпред США при ОБСЕ

Главная » Последние новости » Новости общества » "Есть похоронные вагоны, идущие через границу из восточной Украины в Россию" - постпред США при ОБСЕ
 
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В США опять заговорили об агрессивной внешней политике России.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор напомнил на брифинге про агрессию России по отношению к Украине, аннексию Крыма и незаконный захват территорий, а также про непрекращающийся конфликт и жертвы на Донбассе, информирует enovosty.com/news.

«В последнее время я делаю довольно конкретные заявления в Постоянном совете ОБСЕ, и русские не очень довольны моими заявлениями. В частности я сказал, что мы не думаем, что русский народ хотел бы участвовать в этой агрессии на востоке Украины. Во втором заявлении я указал на то, что есть похоронные вагоны, идущие через границу из восточной Украины в Россию,заявил дипломат на брифинге .

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по вопросу воссоединения Крыма с Россией с непризнанием включения в состав СССР Эстонии, Литвы и Латвии в 1940 году. США никогда не признавали вхождения в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы, — сказал Джеймс Гилмор.

«Мы будем отстаивать это предложение точно так же, пока ситуация не изменится. Необходимо, чтобы внешняя политика России поменялась», — заявил дипломат.

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Джеймс Гилмор подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать Украину в продолжающемся конфликте на Донбассе. «Соединенные Штаты — самый яростный защитник Украины, и мы хотели бы, чтобы Украина продолжала сближаться с Европейским союзом и сотрудничать с ним, а также работать совместно и быть ближе к Альянсу НАТО.

Я напомню вам о заявлении госсекретаря Помпео в Крыму, в котором еще раз подтверждается, что Соединенные Штаты привержены тому, чтобы Крым был частью Украины. Мы поддерживаем границы Украины в пределах их международно признанных границ», — сказал постпред США при ОБСЕ.

«Все здесь знают, что ОБСЕ выросла из Заключительного акта Хельсинкских соглашений 1975 года. Это устанавливает ряд правил поведения в Европе, чтобы избежать войны и конфликта в Европе. Русские нарушили это своим вторжением в восточную Украину и захватом Крыма», — сказал он

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Джеймс Гилмор также указал на преследование крымских татар в аннексированном Россией Крыму и нарушения прав человека:»Поступают сообщения о том, что коренное население татар в Крыму подвергается сильному давлению — арестам, тюремному заключению, есть сообщения о пытках. А также независимые СМИ блокируются в Крыму. Все это является нарушением принципов Заключительного акта в Хельсинкских соглашениях, которые ОБСЕ намерена отстаивать».

Гилмор добавил, что США будут придерживаться Хельсинкского соглашения, оформленного в 1975 году.

Напомним, 1 августа 1975 года после двух лет переговоров был подписан Заключительный акт Хельсинкского совещания, в котором европейским странам гарантировались неизменность границ, территориальная целостность, мирное урегулирование конфликтов, невмешательство во внутренние дела, отказ от применения насилия, равенство и равноправие суверенитетов. Кроме того, в документе было зафиксировано обязательство уважать право народов на самоопределение и права человека, в том числе свободу слова, свободу совести и свободу убеждений.

В итоге на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 35 стран договорились о политическом и экономическом сотрудничестве, а также обязались соблюдать существующие границы и права человека.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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