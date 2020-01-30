Метеорологи: Ближайшие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений

Главная » Последние новости » Новости общества » Метеорологи: Ближайшие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений Метеорологи: Ближайшие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений

Закрыть Отправить

Ученые установили, что ближайшие пять лет будут самыми жаркими на планете. Средняя температура увеличится на полтора градуса.

Специалисты Британской метеорологической службы установили, что с 2020 года по 2024 год температура на планете достигнет рекордного максимума. Однако человечество все еще может изменить климатическую ситуацию, информирует enovosty.com/news.

Синоптики выяснили, что в ближайшие пять лет средняя температура будет на 1,15 – 1,46 градуса выше, нежели в период доиндустраилизма. Отметим, что и предыдущие пять лет считались самыми жаркими – в среднем температура была выше на 1,09 градуса.

Эксперты отмечают, что согласно Парижскому климатическому соглашению, рост мировых температур необходимо сдерживать на показателе 1,5 градусов. Поэтому у человечества даже после 2024 года останется шанс предотвратить глобальное потепление.

Адам Шейф, один из сотрудников Британской метеорологической службы, уверяет, что человечество все же стремительно приближается к пункту невозврата – когда сдержать рост глобальных температур будет невозможно.

Читайте: В киевских лесах проснулись агрессивные змеи из-за аномальной зимы

Первыми от потепления пострадают северные регионы Европы, Азии и Северной Америки.