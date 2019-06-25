В самолете AirCanada забыли спящую пассажирку

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В самолете авиакомпании AirCanada забыли одну из пассажирок. Женщина проснулась в пустом и темном пространстве.

Полуторачасовой рейс Квебек – Торонто закончился не очень удачно для одной из пассажирок. Тиффани Адамс сладко спала во время полета. Когда самолет приземлился в Торонто, ее никто не разбудил, информирует enovosty.com/news.

Проснувшись, Тиффани оказалась одна в темном и пустом самолете. На борту не было ни одного члена экипажа. Самолет был припаркован.

В Торонто рейс прибыл ночью, поэтому женщина сидела в темноте. Сначала ей показалось, что все это сон. Тиффани хотела позвонить своей подруге, но телефон моментально разрядился. Питание на борту было уже отключенным, поэтому надежд подзарядить телефон не было.

Тиффани была в панике. «Как человек с тревожным расстройством, скажу, что это было ужасно», — рассказала женщина журналистам.

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История окончилась тем, что пассажирка пробралась в кабину пилотов и нашла там фонарик. Отперев главную дверь, она оказалась на огромной высоте, поэтому побоялась спрыгнуть. Тиффани начала подавать сигналы фонариком. В итоге ее заметил один из грузчиков аэропорта.

Компания AirCanada уже приступила к расследованию подробностей данного инцидента. Сотрудники отказываются комментировать, почему Тиффани не разбудил никто из экипажа.