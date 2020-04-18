Схождение благодатного огня в Иерусалиме: особенности церемонии в 2020 году (онлайн-трансляция)

Главная » Последние новости » Новости общества » Схождение благодатного огня в Иерусалиме: особенности церемонии в 2020 году (онлайн-трансляция) Схождение благодатного огня в Иерусалиме: особенности церемонии в 2020 году (онлайн-трансляция)

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Церемонию ежегодно в Великую Субботу перед Пасхой совместно проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви.

Чин принятия Благодатного огня начинается в 12 часов дня и включает в себя три этапа: крестный ход, вход Иерусалимского патриарха в кувуклию Гроба Господня и молитва патриарха о схождении огня, информирует enovosty.com/news.

Утром субботы примерно в десять часов во всех строениях, относящихся к комплексу Храма господня гасят все источники открытого огня. Кувуклию, где вскоре сойдет огонь публично «запечатывают».

Ближе к часу дня начинается процессия благодатного огня, называемая литанией. В ее конце всегда следует патриарх. Процессия заходит в храм и трижды обходит кувуклию.

Патриарх останавливается перед входом в часовню, снимает всю одежду кроме длинного хитона, после чего священнослужителя обыскивает полиция. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность пронести в кувуклию источник огня.

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Перед тем, как патриарх останется наедине молиться в часовне, туда вносят лампаду и 33 свечи, символизирующих земной возраст Христа.

После молитвы патриарх Иерусалимский принимает свечи и входит в кувуклию – все светильники и лампады в храме на тот момент погашены. На Гробе Господнем патриарх коленопреклоненно молится. Священнослужитель молится на коленях в кувуклии до тех пор, пока не сойдет Благодатный огонь. Это занимает от нескольких минут, до нескольких часов.

В абсолютной тишине внезапно начинают появляться голубые и белые огненные вспышки, свидетельством чего является множество фотоснимков. У самого патриарха чудесным образом загораются свечи. Патриарх выходит из кувуклии, благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь.

Согласно Святым писаниям, первым свидетелем схождения огня был апостол Петр. По церковному преданию, апостол Петр увидел, как свет осветил Гроб Господень вскоре после воскресения Иисуса Христа. Таким образом, вынесение огня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба «Света Истинного» – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. В храме Гроба Господня благодатный огонь появляется уже не первое тысячелетие.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, а свойство огня и света – освещать темноту. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

В связи с объявленным из-за эпидемии коронавируса карантином церемония схождения Благодатного огня в этом году несколько изменится. В частности, она будет проходить без паломников и с ограниченным числом участников церемонии. На церемонии в 2020 году будут присутствовать всего 10 человек.

Однако на весь мир будет осуществляться трансляция из храма, потому схождение Святого света можно будет наблюдать онлайн.Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня будет доступна в YouTube.

По телевидению в Украине трансляцию таинства можно будет посмотреть на телеканале «Интер» в субботу в 13.30.

Ряд государств направил в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

После схождения Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города Иерусалима, откуда представители посольств разных стран отвезут его в специальных лампадах в аэропорт Бен-Гурион. Чтобы не нарушать карантин, делегатам запрещено выходить из самолетов. А далее они доставят священный огонь в свои страны.

В Украине огонь ожидается в тот же день, 18 апреля, в аэропорту «Борисполь», откуда представители разных епархий из всех областей Украины заберут его в храмы для своих прихожан.

Храм Гроба Господня построили вокруг пещеры в скале, где, согласно Библии, был погребен Иисус Христос после распятия. Строение заложено в IV веке по приказу императора Константина. До создания храма это место было за пределами города.

Чуть позже над пещерой Гроба была построена Кувуклия Храма Гроба Господня. Дословно значение кувуклии переводится, как «опочивальня». Это часовня размером шесть на восемь метров с куполом.

Она создана из желто-розового мрамора и находиться в само центре Ротонды Храма Гроба Господня. Первую кувуклию возвел император Константин в 325-335 годах, но ее уничтожили войска мусульман в 1009 году. Современное сооружение создано по проекту греческого архитектора Николая Комина в 1809-1810 годах.

Онлайн трансляция: