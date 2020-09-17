Украина и США начали масштабные военные учения Rapid Trident, — Reuters

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Украина и США начали совместные военные учения Rapid Trident на западе Украины

Украина и США начали совместные военные учения Rapid Trident на фоне военных учений России и Беларуси, которые проходят в сотрясаемой протестами Республике Беларусь. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Посольстве США в Киеве сообщили, что в учениях Rapid Trident, проходящих недалеко от Яворова на западе Украины, будут участвовать около 4000 военнослужащих из 10 стран.

В сообщении говорится, что учения демонстрируют силу стратегического партнерства между США и Украиной и «приверженность повышению боеготовности в сложной оперативной обстановке, которая укрепляет прочные отношения, необходимые для мира и стабильности».

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на открытии учений заявил, что приоритетом его политики является создание современной, оснащенной и боеспособной украинской армии. И эта армия должна быть гарантом свободного развития Украины.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские войска начали учения в Брестской области недалеко от границы Беларуси с Польшей.