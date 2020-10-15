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Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения

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В селе Пархомовка Володарского района Киевской области находится удивительный памятник архитектуры - действующий Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

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Церковь Покрова Богоматери с приделом Святого Виктора была построена в 1903—1907 гг. по замыслу Виктора Фёдоровича Голубева. Он известен как талантливый инженер, промышленник, меценат, коллекционер. Именно Голубев стал создателем и совладельцем одного из самых крупных предприятий Украины – металлургического завода в Днепропетровской области, информирует enovosty.com/news.

Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения
До революции ему принадлежали земли села  большого села Пархомовка. Пархомовские земли Голубев превратил в образцовое хозяйство со статусом «заповедного». В Пархомовке выращивали редкие плодовые деревья, собирали хороший урожай зерновых и овощных культур, выводили породистых и рабочих лошадей. Семья Голубевых не жалела денег на развитие села. Для селян были построены две школы, больница, амбулатория с акушерским отделением, читальня, чайная, в которой установили граммофон и жители села слушали оперные и театральные пьесы.  Хозяйство в Пархомовке велось с учетом всех прогрессивных достижений агрономии.

Виктор Голубев не дожил до начала строительства — он умер в 1903 году в Риме, завещая похоронить себя в Пархомовке. Его волю исполнили — похоронили  в приделе Святого Виктора, который является частью Храма. В 1994 году в селе Пархомовка поставили памятник духовному вдохновителю создания церкви Виктору Голубеву.

Идею строительства церкви реализовали сыновья Виктора Федоровича — Виктор и Лев.  Сооружение церкви заказали архитектору В.А.Покровскому. Церковь знаменита мозаичными панно, выполненными по эскизам, разработанным известным художником, путешественником и мистиком – Николаем Константиновичем Рерихом. Николай Рерих, будучи хорошим знакомым Голубева и Покровского, разработал 12 эскизов мозаик и внешнего декора храма. Но воплощены в жизнь были только две мозаики: «Покров Богоматери» и «Спас Нерукотворный». Смальту для них изготовил один из лучших мастеров того времени В.А.Фролов. Мозаики и ныне украшают храм в Пархомовке.

Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения

Оригинальный архитектурный стиль по проекту В.А. Покровского отличается от классических православных церковных канонов. Создатели попытались объединить в одном объекте несколько религиозных принципов и направлений. В архитектуре церкви причудливо и гармонично переплелись православные, восточные и готические мотивы. Она настолько необычна, что духовенство два года не решалось освещать ее из-за несоответствия церковным канонам.

Храм украшен изображениями огня, молота, стрел, проросшего зерна, змей, виноградных лоз, петуха и древнеславянским символом коловрат — символом вечного движения жизни. Каждый элемент — полы, ступеньки, боярские скамейки — украшены языческой славянской символикой. В церкви для удобства  были установлены скамьи, что было неслыханным нарушением. В конце концов, необыкновенный храм был торжественно освящен в 1907 году митрополитом Киевским и Галицким Флавианом.

Для строительства церкви Владимир Покровский внедрил новые конструктивные решения и отделочные материалы – мрамор, гранит, кованую сталь, дерево, керамику и железобетон, который тогда начали активно использовать в строительстве.

Храм занимает одно из первых мест в Европе по качеству акустики. Объясняется это тем, что при постройке в стены поместили особые керамические сосуды-голосники – такие технологии известны в древнерусском зодчестве еще с Х века и пришли в Киевскую Русь, вероятнее всего, из Византии.

Над главным входом расположена уникальная мозаика  «Покров Пресвятой Богородицы».

Над крыльцом притвора Святого Виктора – панно «Спас Нерукотворный с избранными святыми»: перед образом Спаса стоят на коленях четыре фигуры – Богородица и апостол Иоанн Богослов справа, сотник Лонгин каппадокийский и Мария Магдалина – слева. В правом углу видна подпись «Ник. Рерих».

Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения

Мозаики по эскизам Николая Константиновича Рериха сохранились всего в двух местах  в Украине: в Пархомовке и в Троицком соборе Почаевской Лавры (Тернопольская область) – мозаика «Спас и князья Святые».

Мозаики на стенах храма в Пархомовке имеют особенность менять цвет в зависимости от угла падения солнечного света, поскольку династия Фроловых, в мастерской которых набирались мозаики по эскизам Николая Рериха, использовали сочетание классических мозаичных технологий Киевской Руси с «обратным» или «венецианским» методом – мозаики составлялись в зеркальном отображении на временном основании и перевозились к месту выкладки.

После революции 1917 года, в 1929 году, церковь закрыли, постепенно разобрали ограду храма.  При советской власти храм пытались приспособить под кинотеатр – но это оказалось дорого, приспособили под зернохранилище, подвал церкви – под склад ядохимикатов, а в 1960-е годы сюда загоняли на ночлег овец. Часть церковных построек постепенно растащили.

Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения

В 1979 году, после присвоения церкви статуса памятника национального значения, был разработан проект и в 1982 Киевское областное отделение по делам строительства и архитектуры института «Укрпроектреставрация» начало реставрационные работы – восстановление куполов и крыш, кладки, мозаик. Большую часть работ удалось выполнить. Однако отреставрировать успели только главную мозаику — Покров Пресвятой Богородицы.

Новый виток возрождения для храма неожиданно начался в 1987 г. во время фестиваля Индии в Москве. Во время празднований группа ученых-энтузиастов пробилась к Святославу Николаевичу Рериху, который был в составе делегации, и рассказали о сохранившейся в Украине Покровской церкви и мозаиках его отца. Виктор Геннадиевич Киркевич — украинский журналист и краевед, который был на встрече ученых с Рерихом, рассказывает, что через четыре часа Святослав Рерих общался с Михаилом и Раисой Максимовной Горбачевыми и говорил с ними о пархомовской церкви. Раиса Максимовна предложила ему посетить Пархомовку и он согласился. По указанию Михаила Горбачева молниеносно началась реставрация, успели много, но, увы, не все.  Значительную роль в активизации реставрационных работ сыграла жена тогдашнего генсекретаря — Раиса Горбачева. Как результат — работы в Пархомовском храме закипели. На реставрации работали лучшие украинские специалисты. Вкладывались большие средства. Но Рерих в Пархомовку не приехал. Реставрацию довели до определенного уровня и свернули. Когда узнали, что высокие гости не приедут в Пархомовку, работы остановились. Это была последняя реставрация в Пархомовском храме…

«Спас», который был сильно поврежден, так и остался не отреставрированным. По словам местных жителей в советское время детвора «играла»,  бросая камни в мозаику Рериха. На спор — кто больше выбьет красивых мозаичных разноцветных «стекляшек».  Также, по некоторым данным, мозаика была дополнительно повреждена в результате обстрелов. Хотя кто именно стрелял и зачем — неизвестно. Кроме отсутствия части мозаичного панно, разрушенной и осыпавшейся смальты по основному фасаду пошла глубокая трещина. Мозаика срочно нуждается в реставрации.

Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения

Редакция издания «Экономические новости» направляет запрос в Министерство культуры с вопросом:  когда будет продолжена реставрация церкви и уникальной мозаики всемирно известного художника Николая Рериха. Какие средства в бюджете заложены на реставрацию памятника архитектуры национального значения —  церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархомовка.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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