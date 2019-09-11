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СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора (ВИДЕО)
 
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На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора

На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Пропагандист, выполняя задания российских кураторов за денежное вознаграждение, распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.

Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через социальные сети ранее были обнаружены оперативниками СБУ в Одесской, Сумской и Луганской областях.

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Анализ полученных данных показывает, что привлечение российскими спецслужбами граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет воспроизвести эффект реальности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем.

Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с «искажением» настоящих фактов


Автор: Оксана Ельченко
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