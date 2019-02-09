Украинцев массово не пускают в Россию

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Украинские пограничники рассказали о том, что в последние дни украинцам массово не позволяют пересечь российскую границу. Причины отказов четко не поясняются

Украинские пограничники рассказали о том, что на протяжении только последних трех дней на территорию РФ не пустили ряд украинцев, не пояснив им даже причины отказа. Так, через «Нехотеевку» не смогли попасть в РФ больше девяноста жителей Украины. Этот пункт пропуска расположен напротив «Гоптовки» в Харьковской области, информирует enovosty.com/news.

Пограничники РФ знают, что подобными решениями нарушают человеческие права, потому снимают всё происходящее на камеру и заставляют говорить о том, что граждане сами решили вернутся на территорию Украины по собственному желанию. Единственное, на что ссылаются пограничники РФ — мифические указы о том, что в Россию нельзя заезжать на машинах, имеющих большие объемы двигателей.

В связи с этим, украинская Госпогранслужба призывает людей учитывать данную информацию и постараться избегать поездок на территорию Российской Федерации. Пограничники предупреждают о том, что безосновательные возвраты — это не единственные риски. Спецслужбы РФ, также, могут влиять на украинцев.

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