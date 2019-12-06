Если будут выкручивать руки, Зеленский может покинуть переговоры в нормандском формате, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если будут выкручивать руки, Зеленский может покинуть переговоры в нормандском формате, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Если будут выкручивать руки, Зеленский может покинуть переговоры в нормандском формате, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убеждён, что Президент Зеленский не будет нарушать красные линии на переговорах в Париже. Более того, нардеп убеждён, что политической дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе, должны предшествовать вопросы безопасности. Украине необходимо установить контроль на границе, очистить всю оккупированную территорию от незаконных военных группировок, закрепить своё присутствие в регионе и только после этого приступить к политическому аспекту.

Арахамия позитивно оценивает встречу в Париже при участии европейских партнёров и рассматривает ее как реальную возможность приблизиться к установлению мира на Донбассе. Также нардеп подчеркнул, что Президент Зеленский настроен жестко и не позволит Кремлю переступить черту, информирует enovosty.com/news.

«Возможность предательства я не предвижу вообще. Президент Зеленский настроен достаточно жестко и если будут какие-то попытки перейти красные линии он просто скажет, что нам надо подумать и поедет домой. Но я надеюсь, что на встрече две стороны выскажут свою готовность идти к миру. Путь к миру на этих переговорах будет очерчен более конкретно, в отличии от того что есть сейчас. Предположу, что президенты смогут договорятся, каким образом установить контроль на наших границах», — заявил Арахамия.

По его словам, главная наша красная линия — это приоритет безопасности над политическими вопросами. Это означает, во-первых, что перед возможными выборами на оккупированных территориях Донбасса должен быть восстановлен контроль Украиной над границей с Россией. Во-вторых, мы должны очистить эти территории от незаконных вооруженных формирований. В-третьих, мы должны установить полный контроль за этими территориями. И только после этого приступать к обсуждению политических вопросов по урегулированию конфликта на Донбассе.

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«Я не опасаюсь массовых протестов, так наша стратегия по урегулированию конфликта на Донбассе основана на широком общественном обсуждении всех ключевых вопросов по этой теме. Мы не намерены принимать решения по мирному процессу на Донбассе кулуарно и в закрытом режиме. Мы обещали, что этот процесс будет носить открытый характер с широким общественным обсуждением. При этом большинство в нашей стране прекрасно осознают, что к миру необходимо идти. Вопрос лишь в том, какими путями мы будем идти к миру. Это надо обсуждать с обществом», отметит Арахамия.

Что касается разведения войск по всей линии разграничения, то Арахамия не видит такой возможности, поскольку с военной точки зрения там есть стратегические высоты, которые нам нельзя потерять.

«Но с теоретической точки зрения, это возможно. Но не сейчас», — подчеркнул Арахамия.

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