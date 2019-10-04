Новоизбранный член ЦИК Мирошниченко: «Члены ЦИК работают не на партии, а на народ Украины»

Главная » Последние новости » Политические новости » Новоизбранный член ЦИК Мирошниченко: "Члены ЦИК работают не на партии, а на народ Украины" Новоизбранный член ЦИК Мирошниченко: "Члены ЦИК работают не на партии, а на народ Украины"

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Новый член Центральной избирательной комиссии напомнил о том, что в присяге членов ЦИК есть слова о политическом нейтралитете.

Мирошниченко Юрий Романович, новоизбранный член ЦИК («Оппозиционная платформа — За жизнь») напомнил о том, что члены ЦИК не являются представителями фракции, которые их рекомендовали: , информирует enovosty.com/news.

Я хочу напомнить, что члены ЦИК — это не представители фракций, фракции только рекомендуют. В присяге каждого члена ЦИК есть слова связанные с политической нейтральностью. Те политические силы, которые работают в парламенте, рекомендовали экспертов, специалистов, знатоков избирательного законодательства, но все члены ЦИК будут работать не на отдельные партии, а на Украинский народ и будут нести ответственность в первую очередь перед всем народом Украины», — заявил в кулуарах ВРУ народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Также, Юрий Мирошниченко рассказал о том, что члены ЦИК уже приняли решение собраться сегодня в 15:00 в помещении Центральной избирательной комиссии, где будут уже принимать все решения и по заседаниям и относительно кадровых назначений.