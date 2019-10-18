Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Неделю назад, господин Нефедов, подчиненный министра финансов Маркаровой, на одной из украинских таможен попался на схеме завоза контрабандных товаров на сумму в 2 млн грн. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Слуга народа», Александр Дубинский.

По его словам, cестра жены господина Нефедова вместе со своим мужем в автовозах попытались ввезти на территорию Украины тонны брендовой одежды на несколько миллионов гривен без какого либо декларирования товара, информирует enovosty.com/news.

«С момента прихода Зеленского, все структуры заявляют о борьбе с контрабандой. Началось все с приходом Ивана Баканова в СБУ, который начал бороться с контрабандой. Затем в команду пришёл Нефедов. И тоже начал бороться с контрабандой.

Только в контексте этого скандала, борьба эта носит весьма странный характер.

Как отмечает Дубинский, после этого Максим Нефедов в добровольном порядке должен написать заявление об отставке с поста главы украинской таможни.

Читайте: В Мексике разгорелась "война" между полицией и наркокартелем

На сегодняшний день, план выполнения таможенных сборов составляет 85% , остальное ушло в тень или было украдено, вот, где надо брать средства на социальные программы», — подчеркнул г-н Дубинский.