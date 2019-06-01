Стало известно о приглашении из Вашингтона для Зеленского

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Ранее стало известно о приглашении во Францию

Нового президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили украинскому изданию источники. Пока что о дате этой важной встречи не сообщается, но появилась информация о том, что лидеры двух стран должны обсудить войну на востоке Украины, развитие экономики и будущее бизнес-проектов, информирует enovosty.com/news.

Позже на официальной странице Администрации президента Украины в социальной сети появилось сообщение:»Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон».

Отметим, американский президент Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Также, он напомнил о том, что Соединенные Штаты продолжает поддерживать независимость и суверенитет Украинского государства. И это не просто слова: ранее Палата Представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки представил проект закона о поддержке территориальной целостности Украины и увеличения военной помощи для украинцев.

Напомним также о том, что украинский президент Владимир Зеленский получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона.

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