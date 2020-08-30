Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО) Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО)

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Экипаж проплывающего парома спас малышку, взяв ее на борт.

4-летняя девочка обнаружила, что плывет почти в километре от берегов Греции в сопровождении только своего надувного единорога.

Девочка была унесена в море течением, когда ее родители отвернулись на секунду.

К счастью, команда проходящего парома примерно в 500 метрах от Коринфского залива заметила девочку и ее надувного компаньона, когда они уносились все дальше и дальше от берега, сообщает Greek City Times.

Капитан Григорис Карнесис осторожно вытащил ребенка на борт, пока пассажиры с трепетом наблюдали за происходящим.

Ok, this is terrifying. A 4-year old girl was found drifting nearly a mile out to sea — off the coast of Greece — on an inflatable unicorn. Wow…pic.twitter.com/xxN4M6bbXp — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 27, 2020

«Малышка замерзла от страха, потому что течение было очень сильным», — сказал Карнесис в интервью Greek City Times.

По словам капитана, девочка очень испугалась. Она вообще ничего не говорила, но заплакала, когда увидела приближающийся к ней большой корабль.

Экипаж корабля корчил рожи и шутил, чтобы расслабиться и успокоить ее, прежде чем она воссоединится со своей семьей.

Спасение было снято на видео пассажиром Петросом Критсонисом и стало вирусным вскоре после того, как он разместил его в Facebook. Малышка воссоединилась со своими родителями вскоре после спасения.

Источник: Insider