Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО)

Экипаж проплывающего парома спас малышку, взяв ее на борт.

4-летняя девочка обнаружила, что плывет почти в километре от берегов Греции в сопровождении только своего надувного единорога.

Девочка была унесена в море течением, когда ее родители отвернулись на секунду.

К счастью, команда проходящего парома примерно в 500 метрах от Коринфского залива заметила девочку и ее надувного компаньона, когда они уносились все дальше и дальше от берега, сообщает Greek City Times.

Капитан Григорис Карнесис осторожно вытащил ребенка на борт, пока пассажиры с трепетом наблюдали за происходящим.

A 4-year old girl was found drifting nearly a mile out to sea — off the coast of Greece — on an inflatable unicorn.

