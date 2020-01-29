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Эксперт Инна Бурба об итогах Международной экономической конференции в Полтаве

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт Инна Бурба об итогах Международной экономической конференции в Полтаве
 
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23.01.2020 в Полтаве прошла Международная конференция по вопросам экономики и права в Украине и мире. Организатором выступил полтавский Центр финансово-экономических научных исследований

23 января в Полтаве состоялась международная научно-практическая конференция «Стратегические приоритеты развития экономики, учета, финансов и права в Украине и мире».

Мероприятие было организовано полтавским Центром финансово-экономических научных исследований и собрало несколько сотен ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, предпринимателей и представителей органов власти и местного самоуправления.

Программа конференции включала 35 секций по различным направлениям экономики, права, экономической кибернетики, предпринимательства, бухучета, страхования, логистики и транспорта, инвестиционной деятельности, перемещения капитала и миграции рабочей силы, публичного управления и т.д. С докладами на 7 языках выступили ведущие юристы и экономисты Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

«Конференция прошла на очень высоком уровне, — поделилась впечатлениями одна из докладчиков, практикующий консультант по экономическим и юридическим вопросам в городе Киев, Инна Бурба. — Вообще очень хорошо, что в Украине такие события организуются достаточно регулярно. Это позволяет повышать уровень знаний будущим специалистам, а уже практикующим своевременно реагировать на изменения в различных сферах экономики и права. Сегодня Украина – непосредственный участник международных процессов, и общение с украинскими и зарубежными коллегами на всех уровнях — необходимое условие развития, как государства, так и каждого специалиста в отдельности», — подытожила Бурба Инна.
По итогу встречи участники получили сертификаты и печатные сборники. Электронный сборник конференции в ближайшее время будет доступен на официальном сайте полтавского Центра финансово-экономических научных исследований. Также экземпляры печатной версии поступят в библиотеки Украины.


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