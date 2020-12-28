70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

28.12.2020 г.
15:1170% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн
14:52Разумков пожаловался на низкие зарплаты и рассказал, сколько получает
13:40В Украине вырастут цены на хлеб: с чем это связано
27.12.2020 г.
11:30Украинцы озвучили приемлемый для себя уровень пенсии
08:30В Украине значительно подорожают сигареты: во сколько обойдется вредная привычка
26.12.2020 г.
22:56Нафтогаз повысил цену на газ для населения на 14%
25.12.2020 г.
18:40Стало известно, как вырастут платежки за газ и воду в 2021 году
Все новости экономики

Аналитика

28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...
26.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
23.12.2020

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки ...

Последние новости

28.12.2020 г.
16:27 "Это какой-то оксюморон": Птушкин прокомментировал награду от Зеленского
16:24 Стало известно о надбавках для столичных медиков
16:02 В Украине зафиксировали резкий спад коронавируса. Названы две причины
15:31 Польша ввела жесткий карантин. Как изменились правила въезда для украинцев
15:11 70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн
15:00 Конгресс США возродил программу MQ-9 Reaper
14:56 Врач рассказал, кто в Украине никогда не заболеет коронавирусом
14:52 Разумков пожаловался на низкие зарплаты и рассказал, сколько получает
14:48 "В день расстрелов на Майдане они долго беседовали наедине": ФСБ вывезли Януковича, - Москаль
14:20 Иммунолог рассказала о побочных эффектах от вакцинации против COVID-19
14:00 Европу накрыло мощным штормом: появились фото и видео разрушений
13:40 В Украине вырастут цены на хлеб: с чем это связано
13:35 Большая зимняя лотерея
13:00 Китайский модернизированный самолет J-11B поступил в серийное производство
12:59 В Помпеях раскопали древнеримскую закусочную (ФОТО)
12:48 США усиливают военную активность на Ближнем Востоке
12:28 В Бельгии Санта-Клаус заразил COVID-19 жителей дома престарелых
12:08 В Минздраве сделали важное заявление о судьбе жесткого карантина
11:58 Украина отправила в США РЛС Mineral-ME (ВИДЕО)
11:42 «БОГДАН МОТОРС»: 2020 год поставил отрицательный рекорд в падении автопроизводства - по заявлению кредитора открыта процедура банкротства
11:18 Названы самые популярные б/у авто в Украине
10:59 "Форсаж" в Одессе: стритрейсеры незаконно организовали масштабные гонки в центре города
10:47 На востоке Турции произошло сильное землетрясение
10:35 В Украине подняли цену на газ для населения
09:58 В РФ затонуло рыболовецкое судно
09:49 Трамп подписал бюджет на 2021 год: какую помощь получит Украина
09:19 На Киевщине произошла настоящая сказка: "летающий" Санта сбрасывал с неба конфеты (ВИДЕО)
08:39 Украинские военные получили новейшие беспилотники "Фурия"
08:28 ТОП-10 лучших городских авто
07:45 Меган Маркл и принц Гарри представили собственную трогательную рождественскую открытку (ФОТО)
07:18 В Европе началась массовая вакцинация от COVID-19, - Reuters
07:00 Компания Bugatti представила детский электромобиль за 35 тысяч долларов
06:48 В столице от COVID-19 умер известный врач
06:29 В Польше приостановлена работа отелей
06:02 На Великобританию обрушился мощный ураган
27.12.2020 г.
23:15 Ученые тестируют препарат, который может дать мгновенный иммунитет к COVID-19
22:41 Россия получила папки СБУ с компроматом на украинских политиков и бизнесменов, - Геннадий Москаль
22:05 Медики назвали новый побочный эффект коронавируса
20:30 Возвращение в Украину техосмотра: стали известные новые подробности
18:22 Песков назвал высказывание Зеленского, "резанувшее сердце" Путина
18:11 В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд
18:00 Новейший японский транспортный самолет C-2 совершил первый полет
16:00 Американские военные усиливают активность в Ираке в ответ на возможное нападение Ирана
15:00 Королевские ВВС Великобритании опубликовали видео приземления C-17 на грунтовую взлетно-посадочную полосу
14:03 Биткоин устанавливает новые рекорды: стоимость криптовалюты превысила $27 тысяч
13:15 Противостояние в США: Трамп отказывается подписать законопроект о пакете экономической помощи
13:00 Ученые выяснили, насколько опасен «британский» штамм COVID-19
12:57 В США усилят борьбу с китайским шпионажем
12:30 Королева Елизавета II обратилась к британцам с рождественской речью (ВИДЕО)
11:30 Украинцы озвучили приемлемый для себя уровень пенсии
09:33 "Постирать до завтра": к зданию ФСБ в Петербурге начали приносить грязное белье
09:30 В Дубае хотят построить "город-небоскреб" на 200 тысяч человек
09:00 Украинские военные музыканты ответили американцам своим исполнением "Щедрика" (ВИДЕО)
08:30 В Украине значительно подорожают сигареты: во сколько обойдется вредная привычка
08:00 Ученый назвал группы риска для мутировавшего коронавируса
07:55 Хакеры похитили 900 ГБ фото клиентов пластических хирургов и угрожают их опубликовать
07:30 В Сети появились невероятные снимки заснеженных Карпат (ФОТО)
07:00 В Китае испытали прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
26.12.2020 г.
23:08 Кремль создает в Беларуси свою партию: против Лукашенко, но за интеграцию с РФ
22:56 Нафтогаз повысил цену на газ для населения на 14%
Все новости »

70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн

Главная » Последние новости » Новости экономики » 70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн
 
Печать Отправить на почту

 

 

25 числа каждого месяца поставщики газа объявляют цены на следующий месяц. Первым, как правило, это делает государственный Нафтогаз.

Несмотря на то, что сейчас Нафтогаз обслуживает лишь 2% рынка именно исходя из движения цен госпоставщика рынок либо трепещит от роста цен, либо радуется сезонному падению. Хотя большая часть клиентов — 70% домохозяйств, это клиенты газсбытовых компаний, естественной монополии, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Несмотря на сезонный рост цен на газ, благодаря рынку у потребителей есть возможность выбрать наиболее низкую стоимость. Так, по информации специализированного издания “ГазПравда”, наиболее оптимальными тарифы на январь за один кубометр газа заявили в компании Нефтегаз-Украина (7,22 грн.), “ГАЗ АП” (6,99 грн), “MEGAWATT” (7,05 грн), “Агросинтез Трейдинг (7,08 грн), “Энергетические ресурсы Украины” (7,11 грн) и “Аскания Энерджи” (7,20 грн). В то же время региональные представитель “ГазЗбута” из Львова предлагает населению тариф 10,8 грн, а в Ровно, Житомире, Николаеве и Черновцах данная цифра приближается максимально близко к 10 грн за кубометр газа.

Исходя из этих цифр, на Украинской энергетической бирже средняя цена

за тысячу кубометров газа составляет 7452,95 гривен. То есть, ценовая политика ряда поставщиков («Нефтегаз», «ГАЗ АП», «MEGAWATT») полностью коррелируется с биржевой стоимостью при расценке 7,22 гривны за один кубометр. Что не скажешь о цифрах во Львове и других регионах, приведенных выше.

В Сети пользователи уже начали обсуждать варианты смены поставщика, жалуясь на высокие тарифы. А в компании “Нефтегаз” заявили, что за время свободной конкуренции на рынке газа число их абонентов увеличилось в 2 раза.

Что делать, если вы хотите сменить поставщика газа

С августа этого года каждый потребитель газа может сменить поставщика газа в любое время. Для этого нужно сделать несколько шагов.

  1. Потребитель направляет выбранному им новому поставщику заявление на присоединение.
  2. Новый поставщик уведомляет о решении клиента  действующего («старого») поставщика через информационную платформу в течение 3 дней  от получения заявление на присоединение.
  3. Новый поставщик  рассмотрит поданные потребителем документы. Он имеет право аннулировать поданное потребителем заявление на присоединение, если посчитает его ненадежным (наличие долгов у старого поставщика).
  4. Новый поставщик присылает потребителю уведомление о дате начала поставок газа, в течение 3 дней после завершения процедуры смены поставщика.
  5. Новый поставщик регистрирует потребителя в собственном Реестре потребителей.

Процедура занимает около 10 минут. Оформление документов оператором — около 10 дней.

В этом и сила конкуренции. Теперь менять поставщика можно каждый месяц, выбирая ту цену и сервис, которая соответствует предпочтениям.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 740

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
Все статьи





Читайте также

Нафтогаз повысил цену на газ для населения на 14%
 Олег Пендзин: "Нафтогаз" ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене
Эксперты рассказали о глобальном кризисе в энергетике на фоне пандемии
 Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
У нас зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские, - Мария Яковлева
 Отопительный сезон оказался под угрозой срыва: В "Нафтогазе" сделали важное заявление
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ

Армия

Вертолет Ми-2
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Бронетранспортер GTK Boxer (Германия - Нидерланды)
Бронеавтомобиль МКС-1
Вся армия    >>

Персоны

Парцхаладзе
Лев
Згуладзе
Эка
Игорь
Мазепа
Андрей
Юрьевич
Гриненко
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети сравнили победы Зеленского с пародиями "95 квартала" - юмористическое видео (21773)

Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального (9140)

Самые забавные и странные изобретения для защиты от COVID-19 (ФОТО) (8332)


Купить подарки





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 