РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

28.09.2020 г.
13:41В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост
11:52Поднимут в три этапа. Стало известно, как изменятся доходы украинских учителей
27.09.2020 г.
08:00В Украине проверят каждого, кто обратится за субсидией: что будут изучать
25.09.2020 г.
19:43Украинцам напомнили, у кого и за что могут забрать 50% пенсии
19:36В США задумали удар по «богатству Путина» и его «ближнего круга», - СМИ
17:35Руководство ПАО «Кривбассжелезрудком» сделало все возможное, чтобы выполнить требования шахтеров
15:40Как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
Все новости экономики

Аналитика

28.09.2020

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Доверие между Зе-командой и Западом в последнее время заметно пошатнулось и имеет потенциал к ухудшению. Всего год с начала работы новой власти понадобился ...
28.09.2020

Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин, или Страсти по локализации

Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин, или Страсти по локализации
"Просвещенной" Европе и отечественным олигархам не дают покой лавры разрушителей машин, которые в начале ХІХ века в Британии разрушали станки, наивно ...
22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...

Последние новости

28.09.2020 г.
14:27 Информационный перелом в Украине
14:20 В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус: чем он уникален
13:41 В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост
13:10 В Литве раздадут миллионы таблеток на случай аварии на АЭС в Беларуси
13:05 Иностранцы опять могут посещать Украину
13:00 Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях
12:40 В МОН заявили о грядущих переменах в дошкольном образовании в Украине
12:25 Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог
12:22 Ситуация накаляется: В войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна
12:20 Известный украинский врач дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19
12:00 Названы автомобили, на которых чаще всего превышают скорость
11:59 Американский вирусолог рассказал о главной особенности коронавируса
11:52 Поднимут в три этапа. Стало известно, как изменятся доходы украинских учителей
11:32 Нагорный Карабах: появилось видео как ВС Азербайджана уничтожает боевую технику Армении
11:22 "Лицемерно": Принц Гарри и Меган Маркл приняли скандальное решение
11:01 Китай начал вакцинацию населения от COVID-19. Все подробности
10:54 Самые проблемные машины: Названы авто, которые сложнее всего продать
10:49 Стало известно, почему мужчины чаще, чем женщины тяжело переносят COVID-19
10:10 Стало известно о тайной встрече Меркель и Навального
09:47 Водителям рассказали о полезных уловках, как уменьшить расход топлива в авто
09:22 Ситуация напоминает начало сценария Италии в апреле. Врач рассказала о ситуации с Covid-19 в Украине
08:53 Политолог рассказал о том, как Лукашенко сделал настоящий подарок оппозиции и России
08:45 Киев больше не "оранжевый". Что изменилось в Украине с 28 сентября
08:35 РФ сейчас уже явно сдувается, скоро ей будет не до Армении, - Аnti-colorados
08:06 Трамп годами не платил налоги, - NYT
07:45 В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО)
07:30 У COVID-19 появились новые симптомы, - врач-инфекционист
07:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан ведут ожесточенные бои
07:15 ВМС США официально приняли на вооружение новейший ракетный эсминец
07:00 Чужих детей не бывает: Сеть покорила овчарка, которая приняла на воспитание львят (ВИДЕО)
27.09.2020 г.
23:10 Киберпартизаны взломали онлайн-трансляцию белорусских госканалов и показали видео избиения протестующих
23:00 Как дети учатся онлайн в разных странах мира – самые смешные фото (ФОТО)
22:01 Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан и Армения ввели военное положение, десятки погибших и сотни раненых
21:45 "Отпусти народ": 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко - фото с высоты птичьего полета (ФОТО)
19:40 Стало известно, как спасся единственный выживший при крушении Ан-26 под Чугуевым
18:00 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их дети (ФОТО)
16:30 Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства
15:30 В Сети показали, как с высоты птичьего полета выглядит место крушения самолета ВСУ Ан-26 (ФОТО)
15:00 Иран собирается в ноябре представить свой первый вертолетоносец
11:45 В Украину идут дожди: синоптики предупреждают о постепенном похолодании
11:15 Ученые выяснили, какие маски лучше других защищают от COVID-19
10:50 Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца
10:40 В Украине собираются внедрить еще один метод автофиксации нарушений скоростного режима
10:10 Ученые определили, какой фактор снижает риск смерти от коронавируса
10:00 Украинцы получат в ноябре новый праздник
09:30 Немецкий концерн Rheinmetall испытал инновационную боевую машину KF41 (ВИДЕО)
09:00 В Украине установили рекорд скорости на отечественном электромотоцикле (ВИДЕО)
08:30 Китайский чайник крохотных размеров продали почти за $500 тысяч (ФОТО)
08:00 В Украине проверят каждого, кто обратится за субсидией: что будут изучать
07:40 В США испытали беспилотник, который запускается с другого беспилотника
07:22 У мужчины, первого в мире поборовшего ВИЧ, обнаружили рак
07:00 Компания Honda представила уникальный электрический кроссовер (ФОТО)
26.09.2020 г.
14:26 Google уберет изображения австралийской горы Улуру из сервиса Street View: названа причина
13:25 На борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС
13:21 Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения ждет ребенка, - Букингемский дворец
12:39 Эксперт: Кандидата в мэры Николаева выбрал лично Медведчук, показав, кто на самом деле руководит ОПЗЖ
12:30 Британия вместе с Биллом Гейтсом разработала план по предотвращению пандемий
12:30 Генералы США пригрозили отставкой, если Трамп прикажет подавить протесты
12:03 Harley-Davidson покидает Индию - крупнейший в мире рынок мотоциклов
11:40 В СНБО назвали регионы Украины, которые лидируют по числу новых заражений COVID-19
Все новости »

В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост
 
Печать Отправить на почту

 

 

Европейские послы согласовали санкции против Российской Федерации из-за строительства моста в оккупированном Крыму

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против Российской Федерации за строительство Керченского моста.
Как написал в своём микроблоге брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк, официально ограничения будут оформлены представителями ЕС на этой неделе. Журналист сообщил о том, что европейские послы согласовали введение санкций против четырех российских компаний и двух человек, которые несут ответственность за появление моста в оккупированном Крыму. Вместе с тем, Рикард Йозвяк не написал, кого конкретно коснутся ограничения и кто именно оказался в «черном списке» европейцев, информирует enovosty.com/news.

Отметим, в этом году РФ пустила по мосту поезда, чтобы соединить оккупированный Крыма с Краснодарским краем в России. Ранее появилась информация о том, что мост может обрушиться, не пережив ближайшие зимы.

Отметим, ранее в Соединенных Штатах Америки согласовали санкции против России за отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального, который проходил лечение в немецкой клинике. Кроме того, в Вашингтоне наносят санкционный удар по российскому проекту «Северный поток-2», которые грозят остановкой строительства газопровода.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 311

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин, или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Все статьи







Читайте также

Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог
 В США задумали удар по «богатству Путина» и его «ближнего круга», - СМИ
Наказание за Керченский мост: ЕС готовит новые санкции
 США ввели новые санкции против России. Кто попал в "черный список"?
Суда, которые строят "Северный поток-2", наказали санкциями
 С "Северным потоком-2" будет бороться целая коалиция
Помпео пригрозил России новым ударом

Армия

Танк Т-64
Пистолет «Форт-12»
Противоракетный комплекс Arrow-2 (Израиль, США)
Боевая разведывательная машина Type 87 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Меркель
Ангела
Кульчицкий
Станислав
Кудь
Александр
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду (11084)

Украинцы получат в ноябре новый праздник (9210)

В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО) (5866)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


кибер


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 