В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост

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Европейские послы согласовали санкции против Российской Федерации из-за строительства моста в оккупированном Крыму

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против Российской Федерации за строительство Керченского моста.

Как написал в своём микроблоге брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк, официально ограничения будут оформлены представителями ЕС на этой неделе. Журналист сообщил о том, что европейские послы согласовали введение санкций против четырех российских компаний и двух человек, которые несут ответственность за появление моста в оккупированном Крыму. Вместе с тем, Рикард Йозвяк не написал, кого конкретно коснутся ограничения и кто именно оказался в «черном списке» европейцев, информирует enovosty.com/news.

Отметим, в этом году РФ пустила по мосту поезда, чтобы соединить оккупированный Крыма с Краснодарским краем в России. Ранее появилась информация о том, что мост может обрушиться, не пережив ближайшие зимы.

Отметим, ранее в Соединенных Штатах Америки согласовали санкции против России за отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального, который проходил лечение в немецкой клинике. Кроме того, в Вашингтоне наносят санкционный удар по российскому проекту «Северный поток-2», которые грозят остановкой строительства газопровода.