СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

26.07.2019 г.
13:23Украинские аграрии уже уперлись в беспошлинный «потолок»
13:21России нужен короткий газовый контракт с Украиной. В чем суть?
13:15Исчезнут духи и крема: Украинскую косметику ждет революция
12:30Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах
11:27Столичные ЖЭКи задолжали людям миллионы гривен
11:25Пэрис Хилтон решила насорить деньгами в Украине
11:14СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея
Все новости экономики

Аналитика

25.07.2019

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
СБУ задержала российский танкер, Украина начала готовится к грядущей зиме, а украинцы продолжают активно обсуждать результаты выборов в Раду, - такими ...
25.07.2019

«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом

«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Последние заявления из Москвы на тему Донбасса и отношений с Украиной в ответ на заявления Зеленского о его скорой якобы встрече с Путиным утонули в ...
24.07.2019

Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков

Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков, а политический советник президента заявил, что Владимир ...

Последние новости

26.07.2019 г.
16:52 "Я сделаю Британию снова великой", - говорит Джонсон, повторяя слова Трампа
16:27 В аптеках появятся лекарства со специальным 2D кодом на упаковке: что это значит
16:07 Time: Российские чиновники чувствуют себя бессильными после выборов в Украине
15:52 Сами себя выдали: На выставке о войне в Сирии РФ показала кассетные бомбы, использование которых отрицала
15:28 Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых
15:20 Примером “Слуги народа” не обольщайтесь: в Москве продолжаются массовые обыски и допросы оппозиционеров
15:05 Россия вылетит даже из сотни экономик мира, - Аnti-colorados
15:00 Во Франции планируют использовать Большой адронный коллайдер для обогрева домов
14:45 Вода в водоемах и питьевых фонтанчиках Киева не соответствует санитарным нормам
14:30 Европу накрыла аномальная жара: температура бьет все рекорды
14:15 Метинвест намерен добиться возврата долгов ДМК за поставленное сырье
14:02 США возвращают практику смертных приговоров: будут казнены виновные в убийствах детей и стариков
13:29 Медики рассказали, что приводит к аллергии у младенцев
13:23 Украинские аграрии уже уперлись в беспошлинный «потолок»
13:21 России нужен короткий газовый контракт с Украиной. В чем суть?
13:17 Россия и Китай готовятся заключить договор о военном сотрудничестве
13:15 Исчезнут духи и крема: Украинскую косметику ждет революция
13:15 Чем хороши ставки на Лигу чемпионов?
13:13 В Украине подняли цены на "мажорные" автомобильные номера
13:00 Названы самые безопасные смартфоны по уровню электромагнитного излучения
12:47 Август не заставит скучать: полюса сольются в один
12:45 Украина утратила свои позиции в рейтинге самых инновационных стран мира
12:30 Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах
12:30 В Украину пытались ввезти 42 тонны бытовых отходов из Европы
12:15 В НАТО обеспокоены нарастающей активностью российской авиации в Прибалтике
12:00 Китай заключил секретное соглашение с Камбоджей и размещает свои войска в Сиамском заливе
11:47 Ученые рассказали, чем для мужчин может быть опасно увлечение машинами
11:27 Столичные ЖЭКи задолжали людям миллионы гривен
11:25 Пэрис Хилтон решила насорить деньгами в Украине
11:23 "Хорватский сценарий" : Дипломат рассказал, как освободить Донбасс
11:23 Аббас отказался от выполнения соглашений с Израилем
11:14 СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея
11:09 Стало известно, почему сорвался процесс обмена пленными
10:35 Запущенные КНДР ракеты похожи на российские «Искандеры»
10:32 Инновационное развитие «Укроборонпрома»: Украина активно наращивает экспорт вооружений
10:30 РФ превратила ОДКБ в один из своих политических инструментов
10:07 Юнкер не хочет возобновить переговоры об условиях Brexit
09:58 Украину накроют грозы
09:55 Важно знать: "Слуга народа" пояснил, что будет с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами
09:40 Путин не пойдет на компромисс по Донбассу: назвали причину
09:27 "Затосковали по украинским порядкам": В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад
09:18 Иран испытал баллистическую ракету средней дальности
09:00 В РФ приготовили неприятный «паспортный сюрприз» для предателей Украины
08:55 Из аэропорта Бразилии украли тонну золота (ВИДЕО)
08:30 Предупреждение Сеулу: Ким Чен Ын прокомментировал ракетные испытания
08:26 РФ устроила в Азовском море новые странные провокации против Украины
08:22 Особые условия труда и жизни: Что ждет новых депутатов в Украине
08:20 В Кремле с Путиным произошел конфуз (ВИДЕО)
08:17 Как Германия и Франция: В РФ рассказали, когда Украине вернут её территории
08:01 Путин активно вмешивалась в выборы 2016 года,- США
25.07.2019 г.
22:16 Google удалит из Chrome подозрительные расширения, которые собирают персональные данные пользователей
22:03 Минюст США сообщил о возобновлении смертной казни
21:41 В Украине стартует бесплатная кампания по вакцинации от столбняка и дифтерии
21:18 В столице пройдет масштабный молебен ко Дню Крещения Руси
20:58 Стало известно, сколько студентам придется заплатить за свое обучение
20:46 Путинскую Россию не ждет ничего хорошего — эксперт
20:28 На Донбассе оккупанты продолжают нарушать перемирие: ранен украинский воин
20:12 Эксперт объяснил, почему УПЦ МП придется сменить название
19:56 Reuters: В Пакистане проходит массовая акция протеста против действующей власти
19:31 Названы три основных правила легкого похудения
Все новости »
Бестмебелик - офисная мебель в новосибирске купить на сайте bestmebelik.ru
Бестмебелик - компьютерные кресла в новосибирске купить на сайте bestmebelik.ru
Бестмебелик - стулья барные в новосибирске купить на сайте bestmebelik.ru

СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Главная » Последние новости » Новости экономики » СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея
 
Печать Отправить на почту

 

 

Луганская область на грани отключения из-за блокировки поставок угля из РФ на местную ТЭС. Станция может перейти на газ, до для этого нужно установить цены по ПСО. СНБО должен срочно решить эту проблему.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.

«Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников нет поставки угля нет. Уголь не идёт с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала 2 месяца, поэтому проблема достаточно большая и решена может быть только с помощью государственных мощных институций. Украина не смогла за 5 лет восстановить нормальное энергоснабжение и резервное снабжение со стороны объединённой энергетической системы Украины. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии на область на неопределенный срок – это угроза высшего порядка», — подчеркнул Саква.

Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины считает, что станция может работать на газу, но в этом случае нужно установить цены по ПСО.

«Текущие цены не покрывают цену на газ. Если в прошлом году была такая же ситуация и Кабмин принял решение и сделал надбавку для Луганской, чтобы только покрыть себестоимость, то в этом году этого сделать невозможно, потому что на рынке электроэнергии новые правила и есть price сap, так называемое ограничение цен. Если поднять price сap, то это автоматически увеличится для всех потребителей Украины и тд. Второй вариант – возможно сделать ПСО для Луганской станции по поставке газа», — отметил Саква.

Напомним, из-за блокирования поставок угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС запасов угля на станции хватит до 29 июля, после чего станция может остановиться. Заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко уже призвал Кабмин принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе

Ранее госпредприятие «Оператор рынка» опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК «Нафтогаз Украины» реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу)

 


Посещений: 1560

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции
Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы
Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?
Старт нового энергорынка в Украине: вызовы и возможности
Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Луганскую ТЭС присоединили к энергосистеме Украины
Загрузка...

Армия

Тактический ракетный комплекс «Точка-У»
Бронетранспортер VAB (Франция)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Вся армия    >>

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Эксперт указал на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой и назвал опасное время (1786)

Правительство приготовило автолюбителям неприятный сюрприз (1728)

"Апокалипсис ещё даже не начинался": Сланец США обрушит планы ОПЕК и России на дорогую нефть,- "Злой одессит" (1671)

Окончание газового контракта с РФ: "Нафтогаз" обратил взор в сторону Катара (1331)

Украинский экспорт популярных овощей рухнул из-за санкций РФ (1165)

ГФС: Какие товары чаще всего перевозят через линию разграничения (892)

Столичные ЖЭКи задолжали людям миллионы гривен (864)

Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах (722)

Важно знать: "Слуга народа" пояснил, что будет с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами (719)

Опубликован перечень силовых структур, способных оказывать давление на бизнес (инфографика) (598)

Персоны

Юрий
БОЙКО
Оксана
МАРЧЕНКО
Олег
БЛОХИН
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>

Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как ночуют на отвесных скалах

Все фото »

 