«Сюрприз» в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Сюрприз" в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье "Сюрприз" в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье

Закрыть Отправить

Украинцы заплатят налоги за свои квартиры, а нарушителям придется заплатить штраф

Жителям Украины до начала следующего месяца придут специальные платежки за «лишнюю» площадь. Такие «сюрпризы» получат вместе с коммуналкой. Точную сумму налога на недвижимость определять должна местная власть, но закон ставит ограничения — 1,5 процента от минималки за «лишние» квадратные метры. Но если так решит городской или сельский совет, то эта ставка может уменьшиться и до одного процента, информирует enovosty.com/news.

Здесь есть один важный нюанс: учитывается минимальная зарплата не нынешняя, а на момент января 2018 года. Тогда это была сумма в 3 723 гривны. Потому за каждый «лишний» квадрат нужно отдать 37,2 гривны. В частности, собственники квартиры в 100 квадратных метра должны будут заплатить 1488 гривен налога. В целом, платить это налог должны собственники домов и квартир от 60 и до 120 квадратов, но и здесь свои корректировки могут вносить местные власти. А вот обладателям элитной недвижимости заплатить нужно будет намного больше. К тому же им будут насчитывать этот налог не только с «лишних» квадратов, а со всей площади недвижимости.

Тем, кто не заплатит налог на недвижимость придется в будущем оплатить и штраф.