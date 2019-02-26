Эксперт рассказал, что будет с гривной после выборов

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Резкого обвала ожидать не стоит.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» рассказал о том, что стоит ожидать украинцам после президентских выборов, которые состоятся в конце марта этого года, информирует enovosty.com/news.

«Резкого обвала гривни не будет, начиная с лета начнется плавная коррекция на снижение, которая будет сдерживаться валютными интервенциями НБУ»,- подчеркнул эксперт.

С его слов, усиление этой тенденции будет происходить по мере вывода нерезидентами своих спекулятивных инвестиций на рынок ОВГЗ, а также прямо пропорционально общему замедлению экономики.

Кущ отметил, что среди негативных факторов — и инфляционный «подогрев» вследствие социальных «плюшек» единоразовой выплаты пенсионных компенсаций и «монетизации» субсидий.

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