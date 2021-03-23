Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon

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Фактическая национализация Украиной компании «Мотор Сич» может привести к повышению суммы требований о компенсации, поскольку действия украинской власти затронули интересы множества инвесторов

Об этом заявил Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в интервью по поводу конфискации всех активов и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей их передачей государственному агентству АРМА по инициативе Службы безопасности Украины, информируют Экономические новости

«В нынешней ситуации, когда украинское правительство настроено идти своим путем, у нас не остается другого пути. Со временем сумма требований может измениться, — заявил Ду Тао. — Это включает в себя не только наши инвестиции на покупку акций «Мотор Сич» и предоставленные льготные кредиты, но и огромные потери от несостоявшейся операционной прибыли, которую мы могли бы получить в течение этих лет, если бы не разрушительные действия украинского государства, также данная сумма включает в себя инвестиции в строительство вспомогательных объектов в Китае для развития этого сотрудничества».

Как известно, ранее компания заявила о повышении суммы требований в международном арбитраже за экспроприацию ее украинского актива на $ 100 млн до $ 3,6 млрд. Сейчас Ду Тао напомнил, что действия Украины, помимо Skyrizon, нанесли ущерб довольно широкому кругу инвесторов.

«К нашим требованиям по взысканию ущерба и компенсации убытков могут присоединиться и другие акционеры, имеющие отношение к данному сотрудничеству. Ведь как известно, «Мотор Сич» — публичная компания, и ее акции обращаются на фондовой бирже; китайские инвесторы и партнеры также тесно связаны с публичными компаниями, чьи акции относятся к инвестиционным портфелям различных типов инвесторов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что действия украинской власти нанесли ущерб многим инвесторам, и он не ограничивается прямыми убытками китайских-акционеров «Мотор Сич»… … Если кто- либо еще из пострадавших инвесторов захочет подключиться к нашему иску, мы не сможем этому воспрепятствовать», — пояснил возможное повышение требований к Украине за экспроприацию запорожского завода Ду Тао.

Ду Тао добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития «Мотор Сич», а является лишь «оскорблением принципа справедливости закона, попранием мирового торгового порядка и предательством всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс».

Ду Тао также отметил, что независимо от разрешения ситуации вокруг «Мотор Сич» китайская компания сохранит фокус на расширении своего присутствия в авиастроительной индустрии с Украиной или без нее: «Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус — рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире», — сказал он и добавил, что сейчас все мировые лидеры авиационного производства стремятся занять позиции на китайском рынке гражданской авиации, поскольку он единственный в мире имеет огромные масштабы и потенциал роста.

Вместе с тем Ду Тао отметил, что Украина «сможет вырваться из оков мифов и предрассудков, созданных вокруг обычной коммерческой сделки, что в значительной степени послужит интересам самой Украины», и выразил надежду что высшая украинская судебная инстанция в лице Верховного суда сможет защитить китайских акционеров «Мотор Сич» «от незаконного противодействия, противоправного давления и надуманных обвинений». Как известно, акционеры запорожского завода из КНР оспаривают санкционный указ президента на том основании, что обвинения СБУ и РНБОУ бездоказательны, а сами санкции были применены с нарушением требований украинского законодательства.

Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, заметил, что национализация 100% акций «Мотор Сич» вместе с контрольным пакетом акционеров из КНР — грубое нарушение прав мелких акционеров компании: примерно 3 500 миноритариев, среди которых и сотрудники завода, теряют при национализации около 19% акций, стоимость которых может достигать $ 100-200 млн.