Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

23.03.2021 г.
15:53Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon
14:13Як відбуватимуться "карантинні" виплати підприємцям: деталі
11:19Стало известно, на сколько сократился ВВП в год пандемии
22.03.2021 г.
18:50Новый локдаун: Украинцам рассказали о размере компенсации
18:46ВВП Украины упал на 4%, но Шмыгаль настроен оптимистически
14:30Компании-недропользователи заявили о необоснованности санкций СНБО
14:26Президент одобрил создание Бюро экономической безопасности
Все новости экономики

Аналитика

23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...
19.03.2021

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
18 марта 2014 года президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал с самопровозглашенным «руководством» АР Крым и Севастополя договор о ...

Последние новости

23.03.2021 г.
16:35 Протести на Банковій: Суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт
16:26 Финансисты забили тревогу: Что заставляет молодых людей инвестировать в Bitcoin
15:53 Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon
15:11 В Украине ужесточат наказания для пешеходов и велосипедистов. Что важно знать?
14:39 Украинцев начал поражать так называемый "микс вирусов", - медик
14:30 Ограничения "красных зон": Где в Украине запретят ходить без масок
14:13 Як відбуватимуться "карантинні" виплати підприємцям: деталі
13:33 Стало відомо, коли SpaceX посадить ракети Starship на Марс
13:28 В Минске согнали людей на пикеты посольств Украины
13:22 "Горбатая тайга": Ёлкин в новой карикатуре показал неожиданную компанию Путина и Шойгу
13:02 В Україні виявлено нові мутації "британського" штаму коронавирусу. Вчені розповіли про його особливості
12:59 Associated Press: НАТО активно готовится к саммиту, который пройдет в оффлайн-режиме
12:54 "Посмотрите, какой неформал": Лавров оконфузился из-за маски с матами (ФОТО)
12:48 Нас ждет очень тяжелый период, - Степанов
12:46 Україна відкрила провадження проти 23 російських зірок
12:39 В Великобритании ввели огромные штрафы за поездки за границу, - Reuters
12:27 Законопроєкт про місцевий референдум виносять на громадське обговорення, - Стефанчук
12:18 В Австралії будинки людей штурмують тисячі павуків (ВІДЕО)
11:58 У Дніпрі посилили карантин
11:42 Госсекретарь США сделал заявление по "Северному потоку-2"
11:19 Стало известно, на сколько сократился ВВП в год пандемии
10:58 МИД сделал важное заявление по эскалации РФ ситуации в ОРДЛО
10:48 В Харькове срочно ищут медиков для работы в ковидных больницах
10:19 В Украине планируют запретить ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
09:59 "Была без маски": в столичном супермаркете охранник ударил женщину (ВИДЕО)
09:48 В обществе есть недостаток справедливости, - Арестович
09:21 COVID-статистика стремительно ухудшается: подробности
08:58 Евросоюз создаст фонд мира
08:48 Военнослужащие Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах (ФОТО)
08:18 В Николаеве вводят индивидуальные QR-кода для проезда в транспорте
07:48 Украинские моряки проходят обучение в США по управлению катерами "Айленд" (ФОТО)
07:19 Британские археологи обнаружили удивительные сокровища (ФОТО)
06:48 В столичном метрополитене сделали заявление по работе метро на время усиления карантина
06:18 Киев и Одесская область перешли в "красную" карантинную зону
06:02 "Моральный провал": ВОЗ сделала важное заявление
22.03.2021 г.
23:55 Ветеран Второй мировой войны закончил среднюю школу спустя почти 80 лет (ВИДЕО)
21:20 Компания Hyundai скоро представит стильный минивэн с ярким дизайном (ФОТО)
20:20 Лучшие снимки по версии фотоконкурса News Photo Awards (ФОТО)
19:19 Рожкова в 2017 году предоставила неограниченный доступ к базе данных ПриватБанка гражданам России - политолог
18:50 Новый локдаун: Украинцам рассказали о размере компенсации
18:46 ВВП Украины упал на 4%, но Шмыгаль настроен оптимистически
17:42 У США есть очень много материалов об НЛО. Их рассекретят к июню, – экс-глава разведки США
17:37 Генсек НАТО сделал жесткое заявление о России
17:28 Карантин Киеве: Появилось важное уточнение по работе транспорта
16:49 Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды: мокрый снег и сильный ветер
16:40 Украинцы получат компенсацию за побочные эффекты от вакцин
15:39 Стало известно, как вакцинация влияет на передачу коронавируса в семьях привитых
15:34 Карантин в Украине: Ещё одна область решила ужесточить карантин
14:50 Карантин в Украине: В КМУ решили, как будет работать транспорт в "красных" зонах
14:30 Переход на летнее время: как избежать стресса для организма
14:30 Компании-недропользователи заявили о необоснованности санкций СНБО
14:26 Президент одобрил создание Бюро экономической безопасности
14:13 Медленно ходящие люди оказались особо подвержены COVID-19
14:06 Байден назвал Путина "убийцей". Шмыгаль поддержал
14:00 В Австралии случилось крупнейшее наводнение за последние полвека (ФОТО)
13:40 Ученые выяснили, что надежнее защищает от COVID-19: вакцинация или антитела после болезни
Все новости »

Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сумма компенсации в международном арбитраже растет и будет больше $ 3,6 млрд — Ду Тао, президент Skyrizon
 
Печать Отправить на почту

 

 

Фактическая национализация Украиной компании «Мотор Сич» может привести к повышению суммы требований о компенсации, поскольку действия украинской власти затронули интересы множества инвесторов

Об этом заявил Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в интервью по поводу конфискации всех активов и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей их передачей государственному агентству АРМА по инициативе Службы безопасности Украины, информируют Экономические новости

«В нынешней ситуации, когда украинское правительство настроено идти своим путем, у нас не остается другого пути. Со временем сумма требований может измениться, — заявил Ду Тао. — Это включает в себя не только наши инвестиции на покупку акций «Мотор Сич» и предоставленные льготные кредиты, но и огромные потери от несостоявшейся операционной прибыли, которую мы могли бы получить в течение этих лет, если бы не разрушительные действия украинского государства, также данная сумма включает в себя инвестиции в строительство вспомогательных объектов в Китае для развития этого сотрудничества».

Как известно, ранее компания заявила о повышении суммы требований в международном арбитраже за экспроприацию ее украинского актива на $ 100 млн до $ 3,6 млрд. Сейчас Ду Тао напомнил, что действия Украины, помимо Skyrizon, нанесли ущерб довольно широкому кругу инвесторов.

«К нашим требованиям по взысканию ущерба и компенсации убытков могут присоединиться и другие акционеры, имеющие отношение к данному сотрудничеству. Ведь как известно, «Мотор Сич» — публичная компания, и ее акции обращаются на фондовой бирже; китайские инвесторы и партнеры также тесно связаны с публичными компаниями, чьи акции относятся к инвестиционным портфелям различных типов инвесторов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что действия украинской власти нанесли ущерб многим инвесторам, и он не ограничивается прямыми убытками китайских-акционеров «Мотор Сич»… … Если кто- либо еще из пострадавших инвесторов захочет подключиться к нашему иску, мы не сможем этому воспрепятствовать», — пояснил возможное повышение требований к Украине за экспроприацию запорожского завода Ду Тао.

Ду Тао добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития «Мотор Сич», а является лишь «оскорблением принципа справедливости закона, попранием мирового торгового порядка и предательством всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс».

Ду Тао также отметил, что независимо от разрешения ситуации вокруг «Мотор Сич» китайская компания сохранит фокус на расширении своего присутствия в авиастроительной индустрии с Украиной или без нее: «Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус — рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире», — сказал он и добавил, что сейчас все мировые лидеры авиационного производства стремятся занять позиции на китайском рынке гражданской авиации, поскольку он единственный в мире имеет огромные масштабы и потенциал роста.

Вместе с тем Ду Тао отметил, что Украина «сможет вырваться из оков мифов и предрассудков, созданных вокруг обычной коммерческой сделки, что в значительной степени послужит интересам самой Украины», и выразил надежду что высшая украинская судебная инстанция в лице Верховного суда сможет защитить китайских акционеров «Мотор Сич» «от незаконного противодействия, противоправного давления и надуманных обвинений». Как известно, акционеры запорожского завода из КНР оспаривают санкционный указ президента на том основании, что обвинения СБУ и РНБОУ бездоказательны, а сами санкции были применены с нарушением требований украинского законодательства.

Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, заметил, что национализация 100% акций «Мотор Сич» вместе с контрольным пакетом акционеров из КНР — грубое нарушение прав мелких акционеров компании: примерно 3 500 миноритариев, среди которых и сотрудники завода, теряют при национализации около 19% акций, стоимость которых может достигать $ 100-200 млн. 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 500

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Все статьи





Армия

Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Зенитная установка 25-мм SIDAM-25 (Италия)
Система противоракетной обороны «Железный купол» (Израиль)
Бронеавтомобиль «Варта»
Вся армия    >>

Персоны

Сиротюк
Юрий
Кривецкий
Игорь
Монтян
Татьяна
Криклий
Владислав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Як «борець з олігархами» Кошулинський перетворився на маріонетку Порошенка

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Девушка из Японии, которая 15 лет не стригла волосы, стала звездой Сети (ФОТО) (10361)

Курьез: видео кортежа Зеленского активно обсуждают в сети (8024)

В Карпатах выпало почти 2 метра снега: впечатляющие кадры (ФОТО) (6052)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 